Juventus – Lione – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino dove andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 tra tra Juventus e Lione.

I bianconeri devo ribaltare lo svantaggio e sanno che sarà importante evitare di subire gol in ottica qualificazione, dopo la sconfitta 1-0 dell’andata. In caso di gol segnato dal Lione le possibilità di rimonta si farebbero ridotte, perché servirebbero a quel punto almeno tre gol e comunque una vittoria con due gol di scarto.

In quest’ottica Sarri, confermando il modulo 4-3-3, dovrebbe inserire dal 1′ minuto Cuadrado come esterno d’attacco, per assicurarsi una maggiore copertura in fase di non possesso palla, affiancando Cristiano Ronaldo e Higuain.

A sorpresa mister Sarri inserisce Bernardeschi in appoggio a Ronaldo ed Higuain ed arretra Cuadrado sulla linea difensiva ma che in realtà sarà un 3-4-3

Il Lione scenderà in campo con il 3-5-2 e la formazione titolare dovrebbe essere la stessa che ha fermato sullo 0-0 il Psg. Nonostante mister Rudi Garcia sappia dell’importanza di fare gol inizialmente punterà su una squadra abbottonata con un folto centrocampo confermato dalla formazione ufficiale schierata

Juventus – Lione – Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Toko Ekambi, Memphis.