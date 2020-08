Manchester City – Real Madrid – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Manchester City – Real Madrid questa sera alle ore 21:00 daranno vita al ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Una partita avvincente che vede i padroni di casa partire con il vantaggio di aver vinto al Bernabeu per 2-1 in rimonta. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti la vincente di Juventus-Lione.

Manchester City – Real Madrid: come arrivano alla gara

Il Manchester City ha chiuso la Premier League al secondo posto con un distacco enorme dal Liverpool campione e per questo punta tutto sulla Champions per dare un segnale forte alla stagione più anomala della storia del calcio. Avendo vinto con molte giornate di anticipo il campionato il Liverpool, la squadra guidata da Guardiola ha potuto in più di un’occasione sperimentare la formazione anti-Real nel finale di Premier. Il vantaggio ottenuto all’andata non è decisivo ma può significare molto, perchè ottenuto in rimonta grazie alle reti Gabriel Jesus e De Bruyne. Il palleggio e la velocità dei citizens può mettere in difficoltà la difesa dei blancos che non potrà contare sull’esperienza di Sergio Ramos espulso nel finale dell’andata.

Il Real Madrid ha invece conquistato la Liga davanti al Barcellona e quindi un titolo è già al sicuro, ma la squadra di Zidane ha un certo feeling con la Champions e proverà a ribaltare il risultato dell’andata. Con la batteria di campioni che si ritrova di certo non è impossibile espugnare il campo del City, soprattutto giocando a porte chiuse. Sicuramente Zidane dovrà studiare le giuste mosse per dare sicurezza alla difesa priva di Sergio Ramos.

Manchester City – Real Madrid: Il pronostico

Partita che si preannuncia molto spettacolare tra due squadre che amano giocare all’attacco, ma il Manchester City non ha mai vinto la coppa dalle grandi orecchie e avendo anche il vantaggio dalla sua parte può credere nell’impresa di andare avanti. L’obiettivo di Guardiola e i suoi è quello di arrivare fino in fondo, mentre il Real Madrid potrebbe soffrire molto l’assenza di Sergio Ramos, vero capitano e uomo squadra, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Manchester City – Real Madrid: Probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Fernandinho, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Eder Militão, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Hazard; Vinicius Junior, Benzema.

Manchester City – Real Madrid: Dove vederla in tv e streaming

Manchester City – Real Madrid sarà visibile in diretta tv soltanto su Sky, che ha acquisito i diritti di trasmissione della competizione. Il match si vedrà sui canali Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite), oltre che all’interno di Diretta Gol (canali 205 e 251). La sfida sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky offre ai suoi abbonati.