Manchester City – Real Madrid – Ultime dai campi – Le formazioni ufficiali

Ritorna la Champions in una sfida dai grandi nomi, dopo il lungo stop dovuto al coronavirus: Manchester City e Real Madrid si affronteranno nella partita di ritorno della semifinale di Champions League oggi 7 agosto allo stadio Etihad di Manchester.

Champions League – Manchester City – Real Madrid

Manchester City che dopo anni di successi in Premier si è dovuto arrendere ed accontentarsi del secondo posto alle spalle del Liverpool che è tornato campione dopo 30 anni di digiuno. Gli uomini di Guardiola hanno vinto la gara di andata per 2 a 1 in trasferta e sono tra i candidati per la vittoria finale.

Il Real Madrid, fresco campione di Spagna invece dovrà per forza di cose mettere in mostra una prova di forza per andare avanti in una competizione che li ha visti spesso protagonisti nel recente passato.

Manchester City – Real Madrid – Formazioni Ufficiali

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; David Silva, Rodri, De Bruyne; Bernardeo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema.