Orgoglio e… pregiudizio. Quali sono i segni con queste caratteristiche

L’orgoglio può essere sicuramente una virtù ma, se in eccesso, può anche diventare un problema nei rapporti interpersonali. L’avere pregiudizi, invece, segno, in genere, di una certa chiusura mentale, è un grosso difetto, sempre rettificabile, comunque. Vediamo allora quali sono i segni più predisposti a essere orgogliosi e, giocando con il titolo del celebre romanzo di Jane Austen, cerchiamo di capire anche se soffrano di pregiudizi e chiusure nei confronti degli altri.

1)Ariete

Si nutre di orgoglio, non è mai disposto ad ammettere di aver sbagliato. Se ferito non perdonerà. Se in difetto magari chiederà scusa non direttamente ma con un gesto che il partner o il collega di lavoro devono farsi andare bene, considerando il carattere scontroso del nativo del segno. E sì, talvolta è anche incline ai pregiudizi su determinate categorie di persone molto lontane da sé. La tendenza all’egocentrismo, infatti, lo porta a ritenersi superiore agli altri e quindi ad attribuire al prossimo determinati difetti. Tuttavia, il suo orgoglio può anche essere una caratteristica interessante e, persino, intrigante per un potenziale partner.

2)Leone

Inevitabile collocare il leone, altro segno di fuoco, al secondo posto. Come l’ariete ha la tendenza all’egocentrismo e all’orgoglio. Non perdonerà chi tenta di umiliarlo, anzi, meglio non essere nei paraggi quando la sua furia dovesse scatenarsi. Ha, però, una grande apertura verso gli altri e verso il mondo, pertanto appare poco incline a nutrire dei pregiudizi e molto incline, invece, al giudizio positivo. È l’anima della compagnia e in mezzo alla gente è il mattatore. Giudica solo quando conosce. Il suo carattere lo rende incline a essere un ottimo leader e un grande esempio per gli altri.

3)Capricorno

Oltre a essere eccessivamente orgoglioso è anche molto testardo e molto incline al pregiudizio. Il fatto che sia molto rigoroso- caratteristica che lo porta a seguire una strada dall’inizio fino alla fine senza concedersi deviazioni – fa sì che chiunque non abbia le stesse inclinazioni, che non sega le stesse regole, lo stesso metodo, gli stessi ideali, si ritrovi oggetto di un feroce pregiudizio, duro da scardinare. Quando il nativo del segno ha una convinzione, la segue fino in fondo. E non sempre è un bene.

4)Toro

È sicuramente un tipo molto orgoglioso, convinto della bontà delle sue azioni e del suo ragionamento. Non sarà facile fargli ammettere di essere in errore. A meno che non trovi un partner o un avversario in grado di tenergli, altrettanto fieramente, testa. A quel punto, data la natura del segno, potrebbe anche scattare un’intesa di tipo erotico o artistico. La sua bontà d’animo, d’altra parte, lo porta a non giudicare mai troppo duramente gli altri. È gentile nel senso più alto del termine. E, allora, gli si possono perdonare anche testardaggine e scatti di orgoglio.

5)Cancro

Lo si direbbe un segno molto pacato e, in genere, lo è. Ama la pace, l’amore cosmico e l’armonia. Dà tutto agli altri, ma se poi viene ferito nell’orgoglio può trasformarsi in un’autentica furia. E distruggerà anche quel poco di buono rimasto nella relazione. Non tornando indietro neppure se costretto. Più che pregiudizio, nutre una certa diffidenza nei confronti del prossimo. Specialmente se ha molto sofferto. Ma sarà anche disposto, se dovesse sentirsi a proprio agio, ad aprirsi al mondo e alla conoscenza dell’ambiente.