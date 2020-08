Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 8 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 8 agosto 2020. Anche questa settimana lavorativa è scivolata via e ci ha portati diretti verso il weekend. Come sarà l’umore dei segni zodiacali? Buone idee per il Leone, la Vergine potrà recuperare molto bene. Stress alle stelle per la Bilancia, mentre lo Scorpione sarà alla ricerca di più serenità. Se vuoi approfondire, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 8 agosto 2020: Leone

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna e Mercurio favorevoli. Le idee vincenti non ti mancheranno, ma dovresti evitare investimenti rischiosi. Se fino a novembre ci sarà tranquillità, a dicembre potrebbe pioverti addosso una bella mole di spese impreviste. Per questo motivo, sul lavoro gli azzardi saranno vietati. In amore, invece, regna la calma piatta.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 8 agosto 2020: Vergine

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovresti concentrarti sulle relazioni, sui rapporti importanti. Giove e Saturno saranno in aspetto armonico: nel weekend potrai pensare a un recupero significativo, ma non solo. Ti aspetta una fase decisamente evolutiva, creativa e fertile.

Oroscopo domani sabato 8 agosto 2020: Bilancia

Domani potresti sentirti ancora un po’ stressato. Il fatto è che da qui a ottobre dovrai fare fronte a molti, spiazzanti cambiamenti di lavoro, forse anche di incarico, compiti, rapporti con un’azienda. Qualcuno dovrà fare anche delle rinunce. La frenesia dei prossimi mesi, molti accordi da chiudere, passaggi da fare, potrebbe procurarti dell’ansia, il timore di commettere degli sbagli. Non trascurare l’amore, non chiuderti troppo in te stesso. Fai solo attenzione, perché le storie che nascono in questo periodo, potrebbero partire in maniera turbolenta.

Oroscopo domani sabato 8 agosto 2020: Scorpione

Domani avrai voglia di maggiore serenità. Se sabato sarà una giornata interessante, domenica potrebbe essere più faticosa. Dovresti pensare a chi ti vuole bene! Nelle prossime 24 ore sarebbe il caso di cominciare a fare qualche progetto importante in vista del futuro. Preparati, perché a fine giornata comincerà a salire un po’ di agitazione.