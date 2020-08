Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 8 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 8 agosto 2020. Quali preziosi suggerimenti riserverà il popolare astrologo ai segni zodiacali per il weekend? Il Sagittario sarà traboccante di vitalità, mentre il Capricorno avrà l’agitazione alle stelle. L’Acquario dovrà fare attenzione alle sue finanze, mentre i Pesci sono alle porte di un weekend importante. Per saperne di più, legge il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 8 agosto 2020: Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai tre alleati di tutto rispetto: Luna, Mercurio e Marte! L’energia e la voglia di trottare non mancheranno, ma scarseggeranno le soluzioni. O forse stai valutando un progetto che partirà a settembre, inizio ottobre. Il fatto è che ti ritrovi a gestire tutto da solo, non perché le persone siano egoiste, semplicemente perché le tue idee sono così innovative che non tutti sono in grado di capirle!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 8 agosto 2020: Capricorno

Stai vivendo un periodo di profonda agitazione. Sul lavoro non sono partiti alcuni progetti importanti e questo fatto ti ha procurato non poca ansia. Il rischio che corri sarà quello di sfogare la tensione di questi giorni sugli altri, sul partner con la conseguenza di provocare uno strappo che poi sarà davvero difficile ricucire. Attenzione, perché nelle prossime tre settimane le stelle prevedono un allontanamento fisico o psicologico oppure nuovi scossoni nella coppia.

Oroscopo domani sabato 8 agosto 2020: Acquario

Domani sarà una giornata piuttosto positiva, mentre domenica potresti sentirti giù di corda. Il cruccio di questi giorni sono i soldi: la stanchezza eccessiva che senti non ti permette di agire un granché per correre ai ripari. Come se non bastasse, chi ti doveva pagare sta facendo marcia indietro. Nelle prossime giornate dovresti riconsiderare i tuoi progetti: non ha senso sognare in grande se poi mancano le risorse per realizzare i tuoi progetti! Anche l’amore sarà un po’ sottotono, mentre tu avresti voglia di qualche emozione in più!

Oroscopo domani sabato 8 agosto 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, ma soprattutto domenica saranno due giorni importanti, merito della Luna e di Venere favorevoli. Cerca di riavvicinarti alla famiglia, agli affetti più cari, perché potresti trovare il conforto e la sicurezza che non ti dà il lavoro. A partire da fine agosto dovrai affrontare alcune trattative estenuanti: forse dovrai rinnovare un accordo fatto in passato in cui potresti perdere parte della somma promessa oppure dovrai battagliare per un’ingiustizia subita. Nelle prossime 48 ore concentrati solo su ciò che ti fa stare bene!