Zodiaco, quali sono i segni più giocosi

La tendenza a giocare e scherzare è sicuramente un aspetto positivo di un segno zodiacale, nella misura in cui si traduce in leggerezza e capacità di sdrammatizzare. Talvolta, infatti, proprio la predisposizione ludica può essere un atteggiamento efficace per contrastare tensioni, malesseri, momenti difficili. Capita, però, che la giocosità possa essere sinonimo di immaturità e superficialità, per cui può rappresentare certamente un difetto. In alcuni segni, invece, è la troppa serietà a prevalere. Ed è un ostacolo anche questo a dei sereni rapporti interpersonali. Vediamo ora quali sono i segni più predisposti al gioco.

1)Gemelli

Merita sicuramente il primo posto per la sua perenne tendenza a giocare, scherzare, divertirsi e prendere la vita con autentica leggerezza. Lo spirito è un po’ fanciullesco – a tratti infantile, a dire il vero – ma con un gemelli per amico non ci si annoia mai. Usa questo atteggiamento anche per sedurre e, proprio come se anche l’amore fosse un gioco, ha la tendenza a non prendere mai troppo sul serio una relazione. Questo può costituire un aspetto irritante ma, del resto, la sua leggerezza non lo fa invecchiare mai davvero e questo lo rende una presenza preziosa.

2)Acquario

Il nativo del segno ama giocare, divertirsi in mezzo agli amici o ad una serata improvvisata per caso, sperimentare situazioni nuove. Il che vale anche in amore, quando l’oggetto del suo desiderio potrebbe trovarsi, improvvisamente, ad aprire al corriere che si presenta con una gigantesca torta o un enorme orsacchiotto di peluche con magari, dentro, un viaggio per due alle Bahamas. L’acquario è il segno della sorpresa e della leggerezza, mai della superficialità, essendo, invece, un segno estremamente profondo, sensibile, attento ai dettagli, geniale, talvolta.

3)Sagittario

Estroverso, allegro, amante della vita. Segno molto incline alla profondità e alla saggezza, ama però giocare nel senso più ampio del termine. Ad esempio si diverte a preparare un piatto con la partecipazione di tutti gli altri membri della famiglia, va in giro a cercare un outfit per il prossimo viaggio con leggerezza e sorprendendo le amiche con un capo di abbigliamento mai indossato prima. Tra le lenzuola ama sedurre il suo partner con un gioco raffinato e sensuale, aggressivo ma non troppo. La sua tendenza ludica si manifesta con la risata cristallina davanti alla reazione sorpresa del partner che si troverà, quale nuovo amico in casa, un tenero gattino di cui prendersi cura.

4)Ariete

Un ariete per amico è una sicura riserva di divertimento. Il nativo del segno ha la tendenza a organizzare serate, momenti di svago, con gag a raffica, imitazioni e barzellette. Le risate sono assicurate. Quando è ben predisposto, l’ariete fa anche della sana autoironia, da segno intelligente qual è. Scherza sui difetti altrui e sui propri, ama intrattenere il pubblico e mettersi al centro, da autentico mattatore. Può addirittura prestarsi a fare l’animatore di una serata musicale, tanto è spontanea la sua voglia di divertirsi e far divertire. Gioca anche in amore, organizzando sorprese e, talvolta, divertendosi a far arrabbiare il partner. Tanto poi, con un bacio passionale, saprà farsi perdonare tutto.