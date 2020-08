Barcellona – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Barcellona – Napoli è la partita che vede la seconda italiana impegnata nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League dopo l’amara eliminazione della Juve ieri ad opera del Lione. Questa sera alle ore 21:00 comincerà una partita tutta da vivere con gli azzurri che dovranno cercare la vittoria contro il blasonato avversario dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo di Napoli.

Barcellona – Napoli: come arrivano alla gara

Il Barcellona dopo non essere riuscito ad aggiudicarsi la Liga punta tutto sulla Champions, ma inutile nasconderlo, i blaugrana stanno vivendo un momento molto particolare all’interno dello spogliatoio con i calciatori che non vogliono la conferma di Setien in vista del prossimo anno. Le frizioni interne possono creare disturbi anche in campo seppur campioni del calibro di Messi e compagni sul rettangolo di gioco scendono solo e sempre per vincere.

Il Napoli sa di non partire con i favori del pronostico, ma il tecnico Gattuso vuole che la squadra dia l’anima in campo per provare a sovvertire le gerarchie e nel finale di campionato ha provato più volte come schierare la squadra per affrontare questa sfida. Il dubbio più grande riguarda Insigne, il capitano è stato convocato ma le sue condizioni non sono le migliori, bisognerà capire che scelta farà il tecnico, ma sicuramente gli azzurri daranno filo da torcere ai blaugrana.

Barcellona – Napoli: Il pronostico

La partita sulla carta può sembrare chiusa, ma il Napoli ha già messo in difficoltà i catalani all’andata e non è detto che riesca a mettere a segno il colpaccio, perchè la squadra è unita e consapevole dei propri mezzi, mentre il Barcellona sta vivendo un periodo molto delicato all’interno dello spogliatoio, per questo consigliamo la giocata sul segno X + Gol.

Barcellona – Napoli: Probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Barcellona – Napoli: Dove vederla in tv e streaming

La sfida di ritorno Barcellona – Napoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per chi preferisse vedere la gara in diretta streaming, il match del Camp Nou sarà visibile per tutti in chiaro su Mediaset Play, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, scaricando la app, presente anche sul decoder Sky Q, o collegandosi con sito ufficiale della piattaforma. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita attraverso Sky Go.