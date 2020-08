Barcellona – Napoli – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Barcellona – Napoli sono pronte per darsi battaglia nell’ottavo di ritorno di Champions League. Alle 21:00 i partenopei proveranno a ribaltare il pronostico e l’1-1 dell’andata per raggiungere l’Atalanta alle final eight.

Barcellona – Napoli: Ultime dai campi

Quique Setien avrebbe già deciso l’undici anti-Napoli. Davanti dovrebbe esserci il ritorno del recuperato Griezmann con Messi e Suarez. A centrocampo Busquets e Vidal sono out per squalifica, De Jong dovrebbe agire da playmaker, con Sergi Roberto e Rakitic mezzali. Davanti a Ter Stegen, infine, Piqué e il recuperato Lenglet comporranno la coppia centrale, Semedo e Jordi Alba come esterni bassi. Ma non è da escludere neppure il passaggio alla difesa a tre. Non convocato Dembélé.

Gattuso tiene vivo il ballottaggio fra Meret e Ospina fra i pali, ma alla fine dovrebbe spuntarla il colombiano. In difesa ballottaggio nel ruolo di centrale fra Maksimovic e Manolas per chi affiancherà Koulibaly, mentre i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Demme potrebbe essere preferito a Lobotka in cabina di regia, mentre Fabian Ruiz e Zielinski saranno le mezzali. In attacco Insigne recupera dall’infortunio rimediato con la Lazio: è convocato e sembra in procinto di partire dal 1′, in caso contrario pronto Elmas (adattato da esterno alto) favorito su Lozano.

Barcellona – Napoli: Formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.