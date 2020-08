Calciomercato Verona – Per l’attacco Caprari nel mirino dell’Hellas Verona

By

Iniziano a circolare nomi nuovi per quanto riguarda l’attacco gialloblù come quello di Gianluca Caprari, di proprietà della Sampdoria, che l’anno scorso in prestito al Parma ha fatto molto bene con 32 presenze e 6 gol tra campionato e Coppa Italia.

L’Hellas Verona con il suo ds D’Amico bussa alla porta della Sampdoria per Gianluca Caprari in quanto il Parma non ha ancora esercitato il diritto di riscatto a causa del cambio di direttore sportivo.

Caprari resta in attesa di conoscere il proprio futuro anche perchè Sampdoria ha già deciso di sacrificarlo per ricavare subito soldi da poter reinvestire, il costo fissato dal club blucerchiato è di 10 milioni di euro.

Sembrerebbe che D’Amico abbia nel mirino anche Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo e nel giro della Nazionale Under 21, reduce da un prestito la scorsa stagione con la maglia dell’Ascoli con 35 presenze e 13 resti tra Serie B e Coppa.