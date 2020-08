Chievo – Spezia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi in campo Chievo e Spezia per giocare la semifinali di andata dei playoff del campionato di serie B. La gara avrà inizio alle ore 21:00 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona mentre il match di ritorno, a campi invertiti, avverrà martedì 11 agosto.

Il Chievo arriva alle semifinali playoff avendo superato nei tempi supplementari l’Empoli mentre lo Spezia si è preparato con calma e al meglio per questa sfida, giocando l’ultimo match di campionato lo scorso venerdì 31 luglio, ed avendo dalla loro parte due risultati possibili per agguantare la finale.

Chievo – Spezia – Probabili formazioni

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Garritano.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi.

Chievo – Spezia – Pronostico

In questa semifinale lo Spezia è leggermente favorito ma la posta in palio è troppo alta per entrambe le squadre. Il Chievo se vuole arrivare in finale deve cercare di far valere il fattore campo e portate a segno la vittoria. Noi prevediamo almeno un gol per parte.

Chievo – Spezia – Dove vedere la partita in tv e streaming

Chievo-Spezia, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di DAZN detentrice dei diritti televisivi della Serie B.