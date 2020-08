Oroscopo di oggi, sabato 8 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi sabato 8 agosto 2020. Stiamo per entrare in un nuovo weekend dal sapore estivo. Quali novità riserverà ai segni dello zodiaco? La Luna regalerà nuovo slancio all’Ariete, al Leone e al Sagittario. Il Capricorno dovrà fare i conti con un’inquietudine profonda che non gli concede tregua, mentre i Gemelli ritroveranno finalmente uno sguardo più fiducioso verso il loro futuro. Se vuoi scoprire come partirà il weekend per tutti i segni, leggi il seguente oroscopo di oggi.

Oroscopo di oggi sabato 8 agosto 2020: segni di fuoco

Stando all’oroscopo di oggi l’Ariete avrà una bella razione di forza dalla Luna, il Leone invece dovrà appuntare tutte le idee vincenti che potrebbero balenargli in testa. Molta energia e voglia di fare per il Sagittario.

Oroscopo di oggi sabato 8 agosto 2020: segni di terra

Oggi sarà una giornata all’insegna della tranquillità per il Toro; questo weekend la Vergine dovrà puntare sull’amore, mentre il Capricorno sarà turbato da una profonda inquietudine.

Oroscopo di oggi sabato 8 agosto 2020: segni di aria

Come ci racconta l’oroscopo di oggi i Gemelli ritroveranno l’ottimismo di sempre, la Bilancia al contrario si sentirà parecchio sotto pressione per i problemi di lavoro. Avrà bisogno di prudenza nel gestire le sue finanze, l‘Acquario.

Oroscopo di oggi sabato 8 agosto 2020: segni di acqua

Oggi il Cancro sarà battagliero e nervoso, mentre lo Scorpione ricercherà la serenità perduta. Fine settimana importante per i sentimenti aspetterà i Pesci.