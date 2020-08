Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 9 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 9 agosto 2020. Una nuova settimana di agosto sta per finire. Quali ultime sorprese riserverà al Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone sarà molto battagliero, giornate promettenti per la Vergine. La Bilancia è ancora molto dubbiosa, mentre lo Scorpione dovrebbe concedersi del relax. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, relativo ai 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 9 agosto 2020: Leone

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una gran voglia di battagliare, del resto tu sei un combattente per natura! Nelle prossime 24 ore fai attenzione, però, a non finire per litigare con qualche famigliare o, peggio ancora, con te stesso. Negli ultimi tempi, tutte le volte che tenti di risolvere un problema personale, finisci per contraddirti. Persistono i problemi di lavoro.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 9 agosto 2020: Vergine

Hai un cielo molto promettente fino a inizio della prossima settimana! Se ci sono appuntamenti o impegni importanti in sospeso, programmali per martedì! Sul lavoro potrebbero spuntare nuovi ordini, anche se il meglio arriverà dal 20 agosto in poi. Nel frattempo, dovresti dedicare più spazio all’amore e al divertimento, perché negli ultimi tempi sono stati messi troppo da parte. Se ci sarà occasione, abbandonati a una bella emozione.

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Bilancia

In questi giorni sei pieno di dubbi. Anche quando ti senti più energico, resta comunque in mente il pensiero che non tutti i problemi si sono risolti. Sforzati di essere più ottimista: perché non programmare qualcosa in vista dell’autunno? Nei prossimi mesi ci sarà una piccola fase di adattamento, di cambiamento radicale, dopodiché, a dicembre, arriverà Saturno favorevole e porterà più serenità nella tua vita. Intanto, evita le provocazioni!

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Scorpione

Come ti suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbe regalarti qualche momento di relax e tu dovresti vivertelo a pieno, considerato il fatto che la prossima settimana potrebbe partire in maniera agitata, con qualche provocazione di troppo. Ora ci sono problemi economici legati alla famiglia da risolvere oppure sei in attesa di ricevere una chiamata importante. Tutte queste preoccupazioni, chiaramente, ti preoccupano molto! Nei prossimi giorni fai attenzione a contratti e a questioni di denaro.