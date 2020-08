Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 9 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 9 agosto 2020. Siamo arrivati a domenica! Quali sorprese riserveranno le stelle al Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per questa giornata? È tempo per il Sagittario di pensare a nuovi progetti, il Capricorno invece è afflitto da molti dubbi. Si prospetta all’Acquario una domenica interessante per le relazioni, mentre i Pesci devono dedicarsi all’amore. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 9 agosto 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai Mercurio a favore: sarà l’incentivo ideale per inventare qualcosa di nuovo, pensare a un progetto, un programma che partirà in autunno. A dicembre comincerà un periodo molto fruttuoso, per questa ragione da agosto fino a novembre dovresti approfittarne e mettere nuova carne al fuoco! Chi ha chiuso una relazione nei mesi scorsi, può cominciare a guardarsi intorno.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 9 agosto 2020: Capricorno

Sono giornate piene di incertezze. In amore soprattutto non riesci ad avere le sicurezze di cui avresti bisogno ora. Forse il partner è troppo distante oppure sei tu a volertene stare per i fatti tuoi. Dovrai usare la massima cautela, in special modo se il tuo rapporto ha vissuto, o sta vivendo, qualche turbolenza, magari non chiarita. Qualcuno potrebbe aver già avuto delle incomprensioni nei giorni passati. Ultimamente sei molto dubbioso sul tuo futuro. Il consiglio del popolare astrologo è quello di cominciare a fare passi lenti, ma sicuri.

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Acquario

Stando all’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante per quel che riguarda i rapporti con gli altri. Rimane sempre la solita ombra a offuscare la tua giornata: il denaro. Forse una decisione di lavoro presa da poco potrebbe comportare dei problemi sotto questo punto di vista. Qualcuno finirà per discutere, cambiare commercialista oppure provare in tutti i modi a risparmiare tempo e soldi. Dovresti avere un po’ di prudenza in più! In amore non ci sono grandi emozioni in vista, ma nemmeno crisi.

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Pesci

In agosto dovresti accantonare le questioni di lavoro, se potrai, e concentrarti sull’amore. C’è un passo importante da fare: una riappacificazione, un incontro forse un’emozione da vivere a pieno. Qualcuno dovrà scegliere fra due relazioni in ballo. Con un Cancro o una Bilancia potrebbe nascere una storia molto coinvolgente! Molti Pesci stanno realizzando di aver sprecato tempi nel relazionarsi con persone troppo forti e adesso si voglio godere un rapporto più sereno, basato sulla condivisione e sul conforto.