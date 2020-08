Top manager o dipendente? Cosa preferiscono le donne dello Zodiaco

Partiamo dal dire che entrambe le posizioni, sia come top manager, sia come dipendente, sono ugualmente dignitose e presentano alcuni lati positivi e altri negativi. Molto dipende dal carattere, molto dalle scelte di vita che si compiono e dal sostegno che si riceve.

Cerchiamo ora di capire come le donne dello zodiaco si muovono in base all’astrologia, che può dire diverse cose sulla professione e sulle carriere che si è disposte a intraprendere, così come sui sacrifici e sulla fatica che si vuol sopportare. E anche sui rischi che si vogliono correre. Questa la carrellata che vi proponiamo, un modo anche per divertirsi e giocare con le proprie inclinazioni.

1)Ariete

Il segno è piuttosto impetuoso, come noto. Le donne del segno sono portate a intraprendere carriere imprenditoriali o, per lo meno, non hanno timore di mettersi in gioco e buttarsi nella mischia.

2)Toro

Le donne del segno, con i piedi per terra e tanta voglia di mettere al riparo figli e famiglia, potendo farlo prediligono posti da dipendente pubblico, che garantiscono uno stipendio certo. Poi non è detto che non facciano carriera proprio nella pubblica amministrazione.

3)Gemelli

Cerca di fare la scelta più intelligente per la sua vita e le sue esigenze. La donna del segno, animata da un grande spirito comunicativo, punterà proprio su questo per superare al meglio il colloquio orale del concorso per addetto stampa in un qualsiasi Comune. Estro e sicurezza possono andare di pari passo.

4)Cancro

La donna cancro è sì legata a famiglia e figli, ma cova anche una grande ambizione professionale. Non chiedetele di fare la dipendente, si sentirà frustrata. Essendo, potenzialmente, un buon leader, privilegia un ruolo da top manager, costruito con fatica e sacrifici. Perché si sente brillante. E vuole dimostrarlo. A se stessa, prima di tutto.

5)Leone

Entrambi, purché le diano modo di emergere. Così farà anche volentieri la dipendente pubblica, ma in un ruolo che le consenta di guidare gli altri. La docenza è perfetta per il suo carattere. E gli studenti sono ben orientati a seguirla.

6)Vergine

Rasentando la genialità, può fare qualsiasi cosa. Ma, certo, esprime se stessa soprattutto fondando un’azienda e guidandola, con rigore e cipiglio autoritario, talvolta. Ma i conti quadreranno sempre. E il successo è assicurato.

7)Bilancia

Dipendente. Perché è un tipo prudente e non ama correre rischi. Soprattutto perché teme di mettere in pericolo la famiglia. E allora spazio alla retribuzione sicura. A costo di lavorare di più.

8)Scorpione

Top manager, senza dubbio. Lo Scorpione è portato al comando e la donna del segno, oltre alla naturale leadership, possiede carisma, acume e fiuto. Non teme il rischio. Anzi, lanciarsi in una nuova impresa le dà energia e slancio.

9)Sagittario

Top manager, senza dubbio. La donna del segno è brillante, intraprendente, con un eccellente acume intellettuale, saggia. Per cui non si lancerebbe mai in imprese senza senso. Da imprenditrice dà il meglio, da dipendente si sente ingabbiata.

10)Capricorno

Dipendente, nonostante la natura coraggiosa del segno lascerebbe presupporre il contrario. Ma il ragionamento seguito dalla donna del segno è il seguente: un lavoro da dipendente, soprattutto se nella pubblica amministrazione, potrebbe darle il denaro necessario per intraprendere nella vita ciò che più le piace, viaggi, auto, corsi di formazione.

11)Acquario

Essendo per natura un segno libero e indipendente, la donna dell’Acquario tenterà di intraprendere iniziative autonome. Perché detesta ricevere dei comandi o dover rispondere a delle gerarchie.

12)Pesci

Top manager. Il segno ha troppa fantasia per farsi ingabbiare in un ruolo fisso. E, anche se ha paura dei rischi, cercherà di lanciarsi sulla strada dell’indipendenza, dando vita a qualcosa di nuovo. La donna Pesci, da top manager, saprà guidare con successo, per il suo essere stakanovista, seria, profonda, impegnata.