A raccontare comincia tu – Video – Anticipazioni 9 agosto

A raccontare comincia tu ritorna in replica nella prima serata di Rai 3 di oggi, 9 agosto 2020. Questa volta, Raffaella Carrà intervisterà uno dei volti di punta dell’emittente pubblica: Luciana Littizzetto.

La comica che da anni affianca Fabio Fazio nei suoi programmi non ha bisogno di presentazioni. L’ironia e le battute al vetriolo di Luciana Littizzetto sono ormai note al pubblico italiano, che da tempo la segue anche sui social. Che cosa si diranno le due star del piccolo schermo?

A raccontare comincia tu – Intervista a Luciana Littizzetto

A raccontare comincia tu ci regala l’ultimo appuntamento di questo ciclo di repliche. Luciana Littizzetto sarà l’ospite che la Carrà incontrerà in casa per un’intervista intima. La comica parlerà in particolare del suo lavoro e della sua vita privata. Spazierà dall’affidamento dei due bambini, ottenuto quando il suo rapporto con Davide Graziano era ancora sereno, fino alle collaborazioni televisive. Un ringraziamento speciale andrà a Fazio, con cui ha un rapporto più che ottimo. Luciana conosce il segreto del conduttore: anche se in studio sembra ingessato, in realtà nasconde un animo da umorista senza pari.

“Maria fa troppo ridere, è intelligente, spiritosa, autentica e con me è stata gentilissima”, ha detto poi di Maria De Filippi. La conduttrice di C’è posta per te infatti ha avuto la sua parte nella decisione di Luciana Littizzetto di prendere in affidamento due bambini. “Mi ha aiutato in cose personali”, ha aggiunto, “così tanto che le sarò grata per sempre. Col lavoro non c’entra nulla”. Chiusa nella sua casa a Torino, l’artista rivelerà poi di essere guarita dalla sua tendenza fanciullesca ad ammalarsi sempre grazie alla radio. Le fabie sonore le hanno permesso di capire di voler fare l’attrice da grande, anche se poi il padre ha in qualche modo infranto il suo sogno, rivelandole che per essere delle attrici si deve essere anche belle.