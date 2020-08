Angelo Vaira – Chi è il compagno di Rosita Celentano

Angelo Vaira non è di certo sconosciuto agli amanti degli animali: grazie alla sua professione di coach cinofilo, ha aiutato migliaia di famiglie a migliorare la loro relazione con gli amici a quattro zampe.

Angelo Vaira è il compagno di Rosita Celentano da diverso tempo: i due hanno in comune la passione per gli animali, la natura e la meditazione. Spesso si mostrano insieme sui social, ma è raro che parlino della loro vita privata.

Angelo Vaira – Il compagno di Rosita Celentano

Angelo Vaira nasce a Bari nel ’75 e inizia molto presto a nutrire una forte passione per i cani e il loro comportamento. Ottiene però la sua popolarità in età adulta soprattutto grazie ai video realizzati per Corriere.it e grazie ai libri pubblicati con Sperling&Kupfer e Feltrinelli. Poi approda anche in tv e radio per curare programmi a tema cinofilo. Fonda l’approccio Cognitivo Relazionale al cane e i modelli operativi che rivoluzioneranno subito l’ambiente cinofilo. Fonda poi la scuola per l’educazione dei cani, ThinkDog, e organizza corsi per famiglie e istruttori. Nel 2001 diventa consapevole della sua natura di Bodhisattva e prende i voti in Francia, proseguendo la sua pratica di Buddhismo tibetano.

Fonda così due gruppi di meditazione e si concentra sulla Mindfulness. Nel 2018 inizia il Cammino per gli Animali, con cui affronta 270 km a piedi ripercorrendo i valori di San Francesco d’Assisi. “Mi sono innamorata di lui ancora prima di incontrarlo, leggendo un suo libro“, ha detto la fidanzata a Vanity Fair tempo addietro. Per la prima volta Rosita si è sentita innamorata ed è rimasta sorpresa nello scoprire che l’amore può bussare alla porta di qualcuno anche a 50 anni. “E pensare che prima di incontrarlo, ero convinta che sarei invecchiata serenamente single in compagnia dei miei amici gay“, ha aggiunto rivelando che la coppia punta al matrimonio.