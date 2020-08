Bold Pilot – Leggenda di un campione – trama e cast del film

Bold Pilot – Leggenda di un campione è il film che Canale 5 propone per la sua prima serata di oggi, 9 agosto 2020. Del genere biografico, racconta la vera storia di un fantino e del rapporto con il suo cavallo da corsa. La regia è di Ahmet Katiksiz ed è stato realizzato in Turchia.

La trama di Bold Pilot – Leggenda di un campione racconta la storia di un uomo cresciuto fra i cavalli, Halist Karatas, che si ritrova a lavorare nell’ambiente e sognare di diventare un fantino di successo. Scopriamo di seguito il cast completo e gli altri dettagli sulla pellicola.

Bold Pilot – Leggenda di un campione – La trama

Halis vive con la famiglia in Anatolia e grazie alla sua passione per i cavalli, inizia a pensare di poterne fare una carriera. Il villaggio in cui vive però è troppo piccolo per le sue ambizioni e per questo decide di trasferirsi a Istanbul, dove farà la conoscenza dello stallone Bold Pilot. Nonostante la sua forza, il cavallo è considerato indomabile da qualunque fantino. La trama di Bold Pilot – Leggenda di un campione ci rivela inoltre che Halis incontrerà l’amore grazie all’incontro con la proprietaria del cavallo, Begum. La storia si concentrerà fra la fine degli anni Novanta e i primi anni del secolo successivo e metterà in luce le vittorie e i successi di un fantino e del suo grande amico a quattro zampe.

Bold Pilot – Leggenda di un campione – Il cast

Ekin Koc riveste i panni del protagonista Halis e al suo fianco troviamo l’attrice Farah Zeynep Abdullah per il ruolo di Begüm Atman. Il cast di Bold Pilot – Leggenda di un campione annovera anche la presenza di artisti quali Fikret Kuskan nel ruolo di Ozdemir Atman e Ali Seckiner Alici per quello di Hasan Karatas. Compaioni inoltre gli attori Sibel Stascioglu (Meral); Serkan Ercan (Yasar); Melis Sezen (Esra Atman); Merve Altinkaya (Zeynep) e Sekvan Serinkaya (Gulaga).