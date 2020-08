Calciomercato Torino – Il primo colpo può arrivare dal Milan – Sirigu alla Roma per Pau Lopez?

Il calciomercato Torino sta per entrare nel vivo e ad inizio settimana potrebbe esserci l’annuncio del primo colpo, che potrebbe arrivare dal Milan, mentre si tenta l’ennesimo scambio per Sirigu, questa volta con la Roma chiedendo Pau Lopez.

In arrivo Rodriguez

Urbano Cairo sta per fare il primo regalo di mercato al neo tecnico del Torino Marco Giampaolo. Martedì, infatti, andrà in scena l’incontro probabilmente decisivo tra il club granata e l’entourage del terzino del Milan Ricardo Rodriguez, con l’accordo tra i club che poi non sarebbe difficile da trovare. Sarebbe finalmente l’inizio del nuovo ciclo, per poi provare ad intavolare con i rossoneri anche una trattativa per Krunic, calciatore che piace tantissimo allo stesso Giampaolo.

Sirigu può andare alla Roma

Sirigu è sempre il nome caldo in uscita e il Torino sta cercando in tutti i modi di accontentarlo, ma allo stesso tempo cerca un altro portiere. Ecco perchè dopo il fallito tentativo di uno scambio con Meret adesso si proverà a trattare con la Roma allo stesso modo: scambio Sirigu-Pau Lopez. Questo sembra essere una trattativa che può decollare in fretta, perchè la Roma vuole l’estremo difensore del Torino e allo stesso tempo vuole liberarsi dello spagnolo. Sirigu ha già accettato la destinazione, bisognerà ora convincere l’estremo difensore spagnolo.

Zaza per Gabbiadini: trattativa morta sul nascere

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Torino per Manolo Gabbiadini della Sampdoria in cambio di Zaza. Nessuna conferma è poi arrivata nei giorni a seguire e da fonti blucerchiate si è parlato di trattativa morta sul nascere, perchè Ranieri ritiene incedibile il proprio attaccante.