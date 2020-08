Costine glassate con salsa BBQ: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare delle succulente costine di maiale nella maggior parte dei casi servirebbe un barbecue, ma, anche il vostro forno di casa andrà benissimo per preparare la nostra ricetta. In questo articolo vi proponiamo la ricetta delle costine glassate con salsa BBQ, condite con un mix di sale e spezie in polvere. Sono veramente deliziose, vi consigliamo di prepararle se avete ospiti a cena, farete un figurone.

Costine glassate con salsa BBQ – Ingredienti

Ingredienti per le costine:

Costine di maiale 1,4 kg

Paprika dolce 1 cucchiaino

Peperoncino 1 cucchiaino

Aglio in polvere 1 cucchiaino

Senape gialla in polvere 1 cucchiaino

Cumino 1 cucchiaino

Sale fino 1 cucchiaino

Per la salsa BBQ:

Cipolle dorate ½

Aglio 1 spicchio

Zucchero di canna 10 g

Sciroppo di acero 90 ml

Ketchup 250 g

Paprika piccante 1 cucchiaino

Paprika dolce 1 cucchiaino

Aceto di mele 2 cucchiaini

Senape 1 cucchiaino

Worcestershire sauce 2 cucchiaini

Pepe nero ½ cucchiaino

Sale fino 1 pizzico

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per preparare le costine glassate, prendete la carne e massaggiatela da tutti e due i lati con il mix di spezie e aromi. Avvolgete la carne con pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigorifero per almeno due ore, così che si insaporisca. Dopodiché, togliete la pellicola e cuocete le costine coperte con carta alluminio in forno statico preriscaldato a 200° per circa 2 ore; le costine saranno pronte quando vedrete la carne staccarsi dall’osso.

Mentre la carne cuoce potete preparate la salsa barbecue: in un tegame versate un filo d’olio, la cipolla e l’aglio tritati. Fatela imbiondire mescolando con un cucchiaio di legno, poi unite lo zucchero di canna, la paprika dolce e forte, il pepe; mescolate per amalgamare gli ingredienti e aggiungete anche la Worcester sauce. Mescolate ancora e unite l’aceto di vino bianco, un cucchiaino di senape, lo sciroppo d’acero, continuando a mescolare a mano a mano che versate gli ingredienti. Unite il ketchup, un pizzico di sale e cuocete la salsa qualche minuto, per insaporire e addensare. Poi spegnete il fuoco.

Quando le costine saranno cotte, sfornatele e spennellate la salsa barbecue sulla superficie; potete poi infornarle per la glassatura a 200° per 5 minuti. Al termine della glassatura, sfornatele e servitele.

Costine glassate con salsa BBQ – Consigli utili

E’ preferibile consumare le costine appena cotte. Potete conservare la carne cruda e condita in frigorifero fino al momento di cuocerla, coperta con pellicola trasparente.

La salsa barbecue si conserva in frigorifero in un contenitore ermetico o coperta con pellicola trasparente.

Per il dry rub, potete anche scegliere la paprika affumicata se riuscite a trovarla.