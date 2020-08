Avrà inizio tra pochissimo la sfida tra Frosinone e Pordenone, partita che definirà la semifinale di andata dei playoff di Serie B. La sfida avrà inizio alle ore 21.00.

Il Frosinone arriva alla sfida dopo aver conquistato la semifinale battendo in extremis nei supplementari il Cittadella, ed ora si appresta a ottenere un risultato positivo in questa prima sfida, per tentare il ritorno in Serie A, mentre per il Pordenone è la prima sfida playoff in assoluto.

Frosinone – Pordenone – Formazioni ufficiali

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Dionisi, Novakovich. All.: Nesta.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Candellone, Ciurria. All.: Tesser.