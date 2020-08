Frosinone – Pordenone – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Primo turno delle semifinali playoff per Frosinone e Pordenone che si affronteranno oggi in quest’importante sfida per ambire all’ultimo posto disponibile per approdare in Serie A, dopo le due promozioni dirette di Benevento e Crotone. La partita sarà giocata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone oggi 9 agosto alle ore 21.00

Il Frosinone si è conquistato l’accesso a questa sfida vincendo in extremis la prima sfida secca playoff contro il Cittadella, partita terminata sul 2-2 nei tempi regolamentari e vinta all’ultimo secondo dai ciociari grazie ad un goal di Ciano.

Prima sfida in questi spareggi per il Pordenone invece, essendosi piazzato 4° in campionato.

Frosinone – Pordenone – Probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich, Dionisi. All.: Nesta

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Voiacco, Camporese, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Gavazzi; Bocalon, Candellone. All.: Tesser.

Frosinone – Pordenone – Pronostico

Essendo una gara secca, l’equilibrio dovrebbe farla da padrone. Consigliamo l’X fisso per questa sfida.

Frosinone – Pordenone – Dove vederla in tv e in streaming

La partita, come tutta la serie B è esclusiva di DAZN che la trasmetterà attraverso il proprio sito ufficiale tramite personal computer nonchè tramite app ufficiale, per dispositivi Android e iOs.