I “cavalieri dell’ideale”: ecco quali sono i 5 segni con queste caratteristiche

Lo slancio ideale, per alcuni segni, è tutto. Un qualità apprezzabile, entro certi limiti, perché talvolta il richiamo della realtà può essere molto duro. Non di rado questi segni si sposano, convivono o hanno rapporti stabili con il loro esatto opposto, un segno pragmatico, agganciato alla terra e alla realtà, che possa ricondurli a una dimensione più materiale dell’esistenza. Sono soprattutto i segni d’acqua a lasciarsi prendere dagli slanci ideali, proprio per la natura del loro elemento, che predispone alla profondità e al sogno, ma ci sono anche altre sorprese. Vediamo quali sono i 5 “cavalieri dell’ideale”.

1)Pesci

Generoso, altruista, sempre orientato a soddisfare i bisogni altrui. Ogni battaglia, per un pesci, è una questione di ideali e di lavori. Il nativo del segno fa spesso volontariato, compie opere senza avere nulla in cambio, si prodiga per il prossimo per la causa. Ed è, in genere, una causa estremamente nobile: la cultura, la vulnerabilità, possibili emergenze in atto. Si impegnerebbe in politica solo per dare il proprio contributo alla giustizia e alla difesa dei diritti dei più fragili.

2)Cancro

Come il pesci, è devoto alla causa. Che possa essere di natura professionale o privata, il cancro è pronto a dare il proprio contributo. Potrebbe scendere in piazza per difendere il diritto di tutti al libero accesso ai beni pubblici, o per contrastare una norma che va contro i diritti dei lavoratori. Potrebbe essere in prima fila a dare il proprio contributo a persone in condizioni di fragilità – mense dei poveri, periferie, ospedali – la sua sensibilità lo fa entrare automaticamente in connessione con gli altri, ivi compresi gli ultimi. Spesso, a causa dei suoi slanci, perde occasioni, denaro e rapporti umani con persone poco inclini a comprendere la natura idealista e sognatrice dei cancerini.

3)Scorpione

Crede fortemente negli ideali di giustizia e verità, così come nella forza dei sentimenti. E per questi è disposto a lottare, anche duramente, se necessario. Non sopporta le ingiustizie e non ama le situazioni in cui qualcuno debba soffrire per l’incompetenza o la malvagità altrui. Dal temperamento forte, drammatico e battagliero è portato anche ad affrontare grandi difficoltà per portare avanti una storia d’amore, anche se impossibile. Il suo coraggio non si ferma davanti a nulla.

4)Sagittario

Focoso e appassionato, il Sagittario, segno animato da Giove, è il segno dei grandi ideali e delle grandi imprese. Potrebbe portare avanti un sogno per anni, e vederlo concretizzato dopo una dura battaglia, perché, essendo un segno di fuoco, non molla la presa davanti a nessuna difficoltà. Il suo ideale assoluto è la libertà, che governa tutte le sue azioni. Non sopporta che qualcuno possa esserne privato ingiustamente. Ma i suoi valori potrebbero anche essere di tipo religioso: non è così raro vedere un sagittario nelle vesti di guida spirituale di una comunità.

5)Leone

Il leone è il tipico segno che non ha paura di nulla. Leale, onesto, sincero, non tollera le ingiustizie: basti pensare che il “rivoluzionario” Peppino Di Vittorio apparteneva proprio a questo segno. Porta avanti le sue battaglie con determinazione e audacia, mosso da grandi ideali e, allo stesso modo, grandi ambizioni: uguaglianza, libertà, diritti sono i termini che ispirano la sua coraggiosa azione.