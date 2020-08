Le donne più presuntuose dello Zodiaco: quali sono

Son quattro i segni che, al femminile, esprimono le donne più presuntuose dello Zodiaco. Si tratta di uno di quei tratti che tende a risultare particolarmente irritante in un individuo, nei rapporti con il prossimo. Va bene avere un’alta considerazione di se stesse, ma essere presuntuose – avendo una esagerata considerazione della propria persona e delle proprie competenze – è decisamente inopportuno. E prima o poi, qualcuno lo fa notare! Vediamo ora quali sono i segni zodiacali delle donne maggiormente esposte a questa caratteristica.

1)Capricorno

Sono tra le donne più presuntuose in assoluto, convinte come sono di appartenere a un segno saggio, coraggioso, che non si ferma davanti a nulla. Questo, in parte, ha un riscontro effettivo nella realtà, ma nessuno autorizza le donne del segno a sentirsi superiori a qualcuno. Ognuno, del resto, ha le sue capacità e i suoi talenti. Menare vanto in giro delle proprie, presunte, qualità è, semmai, motivo di squalifica agli occhi degli altri. Sottolineare di continuo i propri successi professionali non è un buon modo per farsi pubblicità, anzi, potrebbe addirittura essere considerato segno di fragilità. E toni troppo autoritari, da presunto leader, potrebbero interrompere dei rapporti professionali in maniera poco pacifica, causando delle grane di tipo legale all’azienda. Anche nei rapporti umani millantare superiorità morale potrebbe non essere un’ottima mossa. Una buona dose di umiltà è raccomandata.

2)Scorpione

Le donne del segno sono individui affascinanti e coraggiosi, appartenenti a un segno estremamente carismatico, dotato di eccellente fiuto, intelletto, energia sessuale. Tuttavia talvolta peccano di presunzione, proprio per le caratteristiche che spesso vengono attribuite a questo segno. Anche in questo caso, tuttavia, un contro è rilevare che lo scorpione esprime grandi personalità, ben diverso sentirsi una spanna sopra agli altri, il che, automaticamente, trasforma quelli che sono dei possibili pregi, in antipatici difetti. Dire in giro che – o far capire, con l’evidenza dei gesti – che il proprio lavoro è fatto bene, quello degli altri, chissà perché, lascia sempre a desiderare – non fa di voi lavoratrici migliori. Si consiglia una correzione di rotta.

3)Ariete

L’ariete e la presunzione vanno di pari passo. Non per cattiveria, ma per la naturale predisposizione del segno a essere particolarmente focoso, appassionato, vigoroso in tutto ciò che fa, anche a parole. Pertanto, talvolta, le sue dichiarazioni possono essere un po’ troppo cariche di significato. I suoi slanci un po’ troppo entusiastici. Le sue azioni senza troppi limiti. Indubbiamente il segno vanta una certa capacità di sapersi vendere bene, ma questo può valere nel mondo della professione. In quello dei rapporti umani il suggerimento è di rilassarsi, non sempre la vita è un campo di battaglia.

4)Gemelli

Le gemelline hanno indubbiamente un’alta considerazione di se stesse, un po’ come accade per le donne dell’ariete, ma con meno enfasi. Il gemelli, nelle sue manifestazioni esteriori, è un po’ più raffinato, contenuto. Tende a mettersi in evidenza con modalità un po’ meno eclatanti. Tuttavia, la presunzione è tutta tra le righe delle sue affermazioni e delle sue azioni. Nessuno, meglio di una donna dei gemelli, sa fare bene la lasagna, confezionare un regalo, guidare, stilare un decalogo, stendere un rapporto. E così via. La modestia, care gemelline, è, invece, una qualità da coltivare.