Meteo: previsioni per domani lunedì 10 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani lunedì 10 agosto 2020 ci sarà tanto sole e caldo su tutto il Paese, fatta eccezione per qualche breve temporale di calore sulle Alpi, sulle Prealpi e sull’Appennino al pomeriggio. I termometri potranno raggiungere picchi di 37°C tra Toscana e Umbria.

Nord: previsioni domani lunedì 10 agosto 2020

Secondo le previsioni Meteo domani sarà una giornata soleggiata su tutto il Nord, salvo qualche rovescio atteso sulle Alpi e sull’Appennino. In serata potrebbe verificarsi locali rovesci anche sulla Lombardia. Temperature stabili.

Centro: previsioni domani lunedì 10 agosto 2020

Lunedì estivo, caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Sono previsti locali rovesci al pomeriggio solamente sui rilievi appenninici. Temperature stabili.

Sud e Isole: previsioni domani lunedì 10 agosto 2020

In mattinata ci sarà tempo stabile su tutto il meridione, eccetto qualche locale precipitazione sulla Calabria. Al pomeriggio e in serata aumenteranno le piogge che coinvolgeranno le zone interne peninsulari e la Sicilia orientale. Temperature in crescita.