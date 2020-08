Oroscopo Branko – settimana da 10 al 16 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 10 al 16 agosto 2020. Siamo alla soglia della settimana di Ferragosto: chi la vivrà nel migliore di modi? Chi, invece, dovrà fare i conti con qualche insidia astrale? Per scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche rivolte a tutti i segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

In base all’oroscopo di Branko lunedì prossimo dovrai tenere a freno la tau indole possessiva, altrimenti finirai nei guai! Per fortuna giovedì sarà una giornata molto promettente in amore, mentre domenica potresti dover fare i conti con qualche tensione di troppo.

Toro

Lunedì ti imbatterai in qualche conflitto con i figli: sii paziente! Martedì, invece, emanerai fascino in abbondanza, ma soprattutto ti aspetta un Ferragosto molto dolce e romantico.

Gemelli

Dovresti staccare la spina e rilassarti un po’, specialmente lunedì prossimo. Mercoledì tirerai fuori il coraggio di osare, mentre il tuo Ferragosto sarà goloso, ricco di emozioni travolgenti.

Cancro

La settimana partirà nel migliore dei modi: lunedì, infatti,qualcuno potrebbe imbattersi in un incontro eccitante. Mercoledì sarà promettente per chi vorrà fare nuove conoscenze, mentre il Ferragosto ti regalerà un weekend all’insegna dell’amore.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko lunedì dovrai fare i conti con degli imprevisti di lavoro e, probabilmente, martedì ti troverai di fronte a un bivio importante. Sarà un Ferragosto in due per molti Leone.

Vergine

Lunedì prossimo potrai esprimere tutta la tua natura di seduttore, mentre mercoledì potresti essere costretto a rivedere i tuoi conti economici. Ferragosto riserverà incontri stimolanti a molti single.

Bilancia

Martedì prossimo dovrai affrontare alcune questioni relative a un’eredità, forse ci saranno spartizioni da operare. Potrai rifarti mercoledì con una serata molto piacevole, ma soprattutto al weekend con un Ferragosto letteralmente pazzo!

Scorpione

Mercoledì prossimo si prospetta una serata decisamente piccante per molti Scorpione, mentre giovedì si parlerà di soldi in comune. Il fine settimana di Ferragosto sarà hot per i single, ma anche per le coppie!

Sagittario

Come ci racconta l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un viaggio o un incontro dai sapori esotici, lunedì. Giovedì potresti imbatterti in un gioco di provocazioni che, se accetterai, ti porterà dritto dritto vero un Ferragosto bollente.

Capricorno

Lunedì emergerà in coppia e in famiglia la tua natura più affettuosa, mentre mercoledì potresti cedere a un sentimento di nostalgia. Domenica prossima sarà la giornata ideale per rilassarsi un po’ e staccare la spina da tutto.

Acquario

Occhio a lunedì, perché potrebbero nascere delle polemiche in coppia. Martedì potresti accusare un po’ di nervosismo, a causa di una Luna un po’ troppo nervosa. Perché non goderti il weekend di Ferragosto al mare?

Pesci

Martedì potrebbe rispuntare un vecchio amore. Giovedì prossimo, invece, dovrai avere molta prudenza, perché qualche parente nervoso potrebbe provocarti della tensione. Meno male che il Ferragosto ti regalerà emozioni intense!