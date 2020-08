Oroscopo di oggi, domenica 9 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi domenica 9 agosto 2020. Un’altra settimana estiva volge al termine. Come sarà l’umore dei segni zodiacali? Marte sarà ben disposto a ricaricare le pile ai Gemelli, mentre Mercurio pungolerà nel vivo il Sagittario per farlo alzare e rimettersi in gioco con un nuovo progetto. Servirà molta cautela in amore per l’Ariete e il Capricorno. Se vuoi saperne di più, ti invito a leggete il seguente oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi domenica 9 agosto 2020: segni di fuoco

In base all’oroscopo di oggi l’Ariete sarà scombussolato da una profonda agitazione, il Leone invece si sveglierà con lo spirito battagliero. Per il Sagittario sarà tempo di reinventare il suo futuro e dedicarsi a un nuovo progetto.

Oroscopo di oggi domenica 9 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro potrebbe ricevere buone notizie di lavoro, la Vergine dovrebbe ritagliare più spazio all’amore e al puro divertimento. Ancora molte esitazioni turberanno il cuore del Capricorno.

Oroscopo di oggi domenica 9 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi i Gemelli avranno molta energia e desiderio di amore, la Bilancia al contrario sarà sommersa da dubbi e incertezze. Molti grattacapi legati ai soldi potrebbero sciupare l’umore dell’Acquario questa domenica.

Oroscopo di oggi domenica 9 agosto 2020: segni di acqua

Oggi il Cancro sarà molto sotto stress, mentre lo Scorpione potrà concedersi dei piacevoli momenti di relax in vista di una settima piuttosto impegnativa. I Pesci dovranno lanciarsi in amore, senza nessuna riserva.