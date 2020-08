Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 10 agosto 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 10 agosto 2020. Sta per iniziare una nuova settimana che ci porterà diretti al weekend di Ferragosto. Come la vivranno i segni zodiacali? Chi incontrerà l’anima gemella? Per scoprirlo, leggi la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani e rivolta a tutti segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete avrà difficoltà relazionali, mentre il Toro al contrario potrà fare incontri interessanti. Quadro astrale molto promettente per i Gemelli, il Cancro avrà una profonda voglia di amare.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone sarà irritato e nervoso, mentre si prospetta un lunedì costruttivo per la Vergine. Ancora molta confusione turberà l’animo della Bilancia, mentre lo Scorpione incapperà in un contrattempo fastidioso.

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giornate molto interessanti per il Sagittario e il Capricorno, L’Acquario invece sarà molto stanco e dubbioso. Cielo bellissimo per i Pesci, soprattutto in amore!

