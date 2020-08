Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 10 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 10 agosto 2020. Siamo alle soglie di una nuova settimana di agosto. Settimana che ci porterà diretti verso il weekend di Ferragosto. Come inizierà per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Ancora molte difficoltà relazionali per l‘Ariete, il Toro al contrario potrà fare incontri intriganti. Giornata positiva per i Gemelli, mentre nel Cancro cresce a dismisura la voglia di amare. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti avere ancora difficoltà relazionali. Forse i problemi sul lavoro, forse il sentirsi soli e poco capiti, tutta la tensione rischia di riversarsi nelle relazioni, creando scompiglio. Agosto sarà un mese che favorirà di più gli incontri occasionali rispetto ai rapporti di vecchia data.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Toro

Domani avrai la Luna nel segno e Giove e Saturno in aspetto favorevole: si prospetta una giornata piuttosto intrigante per quel che riguarda gli incontri e le relazioni. Questa estate ti permetterà di costruire qualcosa di buono, anche legato al lavoro. Se hai già in mente un progetto, dovresti svilupparlo entro novembre. Chi è in attesa di una risposta dovrà aspettare al massimo entro fino all’autunno.

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Gemelli

Mercoledì e giovedì prossimi saranno due giorni molto interessanti! Le storie nate nei mesi primaverili adesso saranno consolidate da queste buone stelle. Già entro la fine di questo mese vedrai un netto miglioramento, ma il periodo più fortunato arriverà a fine anno. Chi dovrà recuperare terreno potrà contare sull’autunno e l’inverno.

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Cancro

Stando all’oroscopo di Paolo Fox domani crescerà la voglia di amare, di riconfermare un rapporto o di fare un incontro speciale, merito di Venere nel segno. Sono giorni molto fortunati per i sentimenti. Ferragosto lo sarà ancora di più, perché avrai la Luna e Venere nel tuo segno.