Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 10 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 10 agosto 2020. Sta per cominciare una nuova settimana: quali novità riserverà ai 4 segni centrali? Il Leone sarà piuttosto contrariato, mentre per la Vergine la settimana partirà in maniera proficua. Ancora molta confusione nella vita della Bilancia, mentre lo Scorpione s’imbatterà in un contrattempo fastidioso. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Leone

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani sarai un po’ irritato, forse anche nervoso. Nelle prossime ore potrebbe emergere un clima un po’ polemico, perché potresti ritrovarti contro più persone. La tua schiettezza, la tua poca diplomazia potrebbero creare della maretta, soprattutto fra chi non il tuo stesso coraggio di dire in faccia quello che pensa.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Vergine

Domani sarà una giornata costruttiva, piena di energia. Nonostante le difficoltà del periodo attuale tu resti uno fra i segni beniamini di queste stelle e potrai facilmente risalire la china. I rapporti con gli altri saranno particolarmente favoriti. Inoltre Ferragosto regalerà fortuna in amore e sul lavoro.

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Bilancia

Domani ti potresti sentire ancora molto confuso. Ti lascerai alle spalle un weekend d dimenticare, c’è troppa agitazione per quel che vedi intorno a te. Il guaio è se questa agitazione si riversa in amore, perché allora nascono polemiche e discussioni. In questo periodo hai molti dubbi circa il tuo futuro, forse dovrai affrontare un cambiamento di lavoro. Impegnati a non sfogare la tensione che provi nella vita di tutti i giorni.

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Scorpione

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì la Luna sarà opposta e potrà provocare qualche fastidioso contrattempo o contrasto. Agosto, comunque, resta nel complesso un mese promettente che potrà regalarti belle emozioni. A Ferragosto, in particolar modo, molti Scorpione potranno prendere una decisione importante.