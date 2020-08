Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 10 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 10 agosto 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di agosto: come inizierà per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Si prospettano 48 ore interessanti per il Sagittario, così come per il Capricorno. L’Acquario accuserà molta stanchezza, mentre i Pesci avranno due giornate bellissime. Di seguito, ecco nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giornate interessanti, poi a metà settimana la Luna sarà opposta e potrebbe procurare qualche contrattempo. Il peggio, per fortuna, è passato! Le coppie sopravvissute alla crisi dei mesi passati non avranno più molto da temere. Ora dovrai solo rimboccarti le maniche e recuperare il tempo perduto.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 10 agosto 2020: Capricorno

Le prossime 48 ore saranno molto costruttive, grazie a Giove e Saturno favorevoli. Mentre a Ferragosto potrebbero nascere dei problemi: forse tu non sarai dell’umore giusto per fare festa oppure potrebbero emergere delle tensioni, qualche polemica nella coppia. Usa molta cautela!

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Acquario

Stando all’oroscopo di Paolo Fox domani sarai molto stanco e forse anche insicuro sul da farsi. Sul fronte lavorativo molto presto dovrai prendere delle decisioni e non hai ancora le idee del tutto chiare. Queste stelle ti invitano a fermarti per ragionare bene sulle tue finanze e su quale strada intraprendere. Alla fine dell’anno Saturno ti costringerà a rivedere molti aspetti della tua vita, incluso quello sentimentale che al momento appare fino troppo piatto.

Oroscopo domani lunedì 10 agosto 2020: Pesci

Domani e martedì avrai un quadro astrologico da fare letteralmente invidia! E preparati, perché nel prossimo weekend sarà ancora meglio, avrai la possibilità di vivere le tue emozioni liberamente. Dopo alcuni mesi piuttosto complicati, agosto ti permetterà di recuperare un amore o di fare un incontro interessante.