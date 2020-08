Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 10 al 16 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 agosto 2020. Una settimana decisamente particolare, perché ci accompagnerà diretti al weekend di Ferragosto. Quali segni saranno favoriti dagli astri nei prossimi giorni? Se sei curioso di scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

In base all’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà caratterizzata da molta confusione in amore. Negli ultimi tempi hai molte preoccupazioni riguardo i soldi che ti procurano della tensione. Cerca di non scaricarla sul rapporto di coppia! Durante il weekend potrebbe emergere un po’ nervosismo. Sul lavoro puoi cominciare a concentrarti su nuovi progetti, ma non essere troppo frettoloso!

Toro

La settimana si prospetta molto promettente, soprattutto in amore, merito di Venere e della Luna a favore. I single potranno incontrare una persona speciale, mentre le coppie di vecchia data potranno pensare a progetti ambiziosi. Inoltre, Giove e Saturno aiuteranno tutti i progetti di lavoro che iniziano in questi giorni. L’unico giorno un po’ sottotono sarà quello di lunedì.

Gemelli

Sarai il beniamino dell stelle! Sarà difficile non inciampare nell’amore, soprattutto venerdì. Crescerà la voglia di amare, di progettare qualcosa di nuovo in vista del futuro. Sul fronte lavorativo, invece, servirà ancora pazienza: non ti innervosire, se non tutto è filato liscio come l’olio.

Cancro

In amore avrai Venere nel segno che ti garantirà belle emozioni. Fai solo attenzione a non invaghirti di una persona sbagliata, perché molto lontana da te oppure non libera. Occhio al prossimi fine settimana, perché potrebbe nascere qualche piccola tensione nella coppia. Sul lavoro potresti aver bisogno di un esperto per risolvere un problema.

Leone

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con il piede sbagliato, ma migliorerà di gran lunga nel corso dei giorni. Ci sono ottime possibilità che nascano relazioni importanti. Le coppie vivranno un Ferragosto all’insegna dell’intesa ritrovata. Sul lavoro saranno giornate fruttuose per chi vorrà avanzare una richiesta.

Vergine

La settimana che verrà potrebbe farti vivere ancora qualche piccolo conflitto di coppia causa del tuo nervosismo. Dovresti provare a tenerlo più a freno! I rapporti appena nati saranno molto promettenti. Giove e Saturno saranno dalla tua parte: molti progetti di lavoro potranno ripartire, per cui non c’è motivo di scoraggiarsi.

Bilancia

In amore dovresti avere più prudenza ed evitare di riversare la tensione che provi nel rapporto di coppia. Anche se continui a essere preoccupato per le tue finanze, cerca di contenere l’agitazione, altrimenti rischierai di discutere. Sul lavoro forse è saltato un progetto e questo fatto ti ha deluso parecchio: non cedere alle polemiche! La fine dell’anno ti ricompenserà di tutto.

Scorpione

Preparati a vivere un Ferragosto davvero intrigante. I single avranno occasioni d’oro per conoscere qualcuno di particolare, mentre le coppie potranno vivere delle belle emozioni e fare progetti importanti qualcosa in vista del futuro. Sii prudente solo martedì, perché potrebbe salire un po’ di irritazione. Sul fronte lavorativo dovrai valutare qualche piccolo cambiamento.

Sagittario

Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox Marte e il Sole ti daranno manforte in amore. I single dovrebbero uscire allo scoperto senza indugio! Le coppie dovranno usare cautela soltanto giovedì e venerdì, mentre domenica sarà una giornata molto positiva. Sul lavoro avrai ottime possibilità, ma forse dovrai prendere in considerazione dei cambiamenti radicali.

Capricorno

Il prossimo fine settimana dovrai sforzarti di controllare il tuo nervosismo, evita ogni forma di polemica. I single avranno occasioni d’oro, mentre le coppie dovranno schivare le discussioni che potrebbero nascere per questioni personali o di natura economica. Prova a ricaricare le pile, perché sul lavoro dovrai fronteggiare nuove difficoltà.

Acquario

La settimana potrebbe procurarti nuove preoccupazioni riguardo le finanze. Per questo motivo correrai il rischio di mettere il rapporto di coppia in secondo piano. Cerca di non innescare troppo discussioni o polemiche. Andranno meglio i rapporti con il Leone e il Toro. Sul lavoro stanno per arrivare nuove opportunità.

Pesci

I single dovrebbero scrollarsi di dosso i pensieri e i ricordi negati del passato e aprirsi a nuove possibilità. Entro la fine del mese molti Pesci potranno incontrare qualcuno di speciale. Lunedì sarà una giornata particolarmente promettente, merito della Luna nel segno. Settimana positiva per le coppie. Sul lavoro sono in arrivo buone notizie.