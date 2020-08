Ricetta zuppa di cipolle gratinata: ingredienti, preparazione e consigli

In Francia la zuppa di cipolle gratinata è considerata un piatto tradizionale molto raffinato che si può ritrovare nei ristoranti più eleganti del paese. Ma la sua semplicità e il sapore rustico e genuino tradiscono un’origine antica e senza confini. Figlia di un tempo in cui a tavola si portavano gli ingredienti più poveri e maggiormente reperibili, questa zuppa ingentilisce il gusto spiccato delle cipolle rendendole amabili e saporite. Oggi noi andremo a vedere come preparare a casa questa gustosissima zuppa, che si può consumare sia calda che tiepida.

Zuppa di cipolle gratinate – Ingredienti

Per la zuppa:

Cipolle dorate 500 g

Brodo di manzo circa 1 l

Burro 50 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Farina 00 20 g

Zucchero 5 g

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Per la gratinatura:

Baguette 8 fette

Emmentaler da grattugiare 100 g

Zuppa di cipolle gratinata – Preparazione

Per realizzare la zuppa di cipolle gratinata per prima cosa preparate il brodo di carne. Una volta pronto mondate le cipolle dorate, dividetele a metà e affettatele sottilmente. In un tegame ampio ponete il burro a pezzetti e l’olio di oliva, riscaldate sul fuoco e, quando il burro si sarà sciolto, aggiungete le cipolle. Mescolate e cuocete a fuoco dolce per 10 minuti, così da far appassire le cipolle facendo attenzione a non scurirle.

Quando le cipolle risulteranno morbide, alzate leggermente la fiamma e aggiungete lo zucchero. Mescolate, poi unite anche la farina setacciata. Mescolate ancora e, quando il fondo si sarà asciugato, versate il brodo. Proseguite la cottura lasciando sobbollire a fuoco moderato per 30 minuti, aggiungendo altro brodo se si dovesse asciugare troppo.

Quando la zuppa sarà cotta, aggiustate di sale e pepe e tenetela da parte. Intanto tagliate a fettine la baguette, adagiate i pezzetti di pane su una teglia rivestita con carta forno e abbrustolitele per qualche minuto in forno.

Una volta pronto il pane, riempite con la zuppa 4 cocotte di ceramica, adatte alla cottura in forno, di 10 cm di diametro e 6 cm di altezza lasciando un centimetro dal bordo, così da poter aggiungere un paio di fettine di pane tostato.

Completate la preparazione aggiungendo l’Emmentaler grattugiato. Passate le cocotte in forno a 250° in modalità grill per 10 minuti. Trascorso questo tempo, sformate la zuppa di cipolle gratinata e servitela.

Zuppa di cipolle gratinata – Consigli utili

La zuppa di cipolle gratinata si conserva in frigorifero per un paio di giorni.

Se non avete l’Emmental potete utilizzare anche altre tipologie di formaggio, come del groviera, del caciocavallo, della fontina o anche della scamorza.