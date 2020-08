Valeria Liberati gesto inaspettato | Temptation Island tappa fondamentale

Valeria Liberati compie un gesto inaspettato durante i giorni passati, decide così di ricordarsi per sempre della sua esperienza a Temptation Island. La ex fidanzata di Ciavy infatti, all’interno del docu-reality è riuscita a capire realmente quello che provava per il suo compagno ma soprattutto quello che, doveva cambiare per sé stessa.

All’interno di Temptation Island la coppia ha infatti capito di non essere completamente innamorata l’una dell’altro tanto che, Valeria è arrivata al punto di lasciarsi andare tra le braccia del single Alessandro Basciano arrivando al punto da baciarlo. Tra Valeria e Ciavy infatti al falò di confronto anticipato è scattata una vera e propria discussione, arrivando al punto di uscire separati.

Durante i giorni scorsi, Valeria Liberato ha voluto fare un gesto inaspettato lasciando i suoi fan molto sconvolti ma soprattutto sorpresi. Cosa avrà combinato?

Valeria Liberati gesto inaspettato

Il viaggio nei sentimenti di Valeria le ha cambiato completamente la vita visto che, all’interno del villaggio delle fidanzate è riuscita a capire realmente quello che provava per il suo compagno. Grazie all’aiuto dei single ma anche delle altre fidanzate Liberati si è mostrata pronta a cambiare soprattutto per sé stessa mettendo la sua felicità prima di tutto e prima di tutti.

La storia d’amore tra Valeria e Ciavy infatti, ha avuto una fine tragica durante il falò di confronto anticipato a Temptation Island. Dopo il bacio tra Valeria e Alessandro, Ciavy ha deciso di mettere subito in chiaro le cose con la sua compagna. La rabbia che il fidanzato della Liberati provava, l’ha spinto ad aggredirla verbalmente tanto da richiedere l’intervento di Filippo Bisciglia. Tra di loro le cose non sono infatti andate bene tanto da uscire separati dal docu-reality.

La fidanzata di Ciavy ci ripensa

Dopo circa due mesi dalla fine del loro viaggio nei sentimenti la coppa sembra aver avuto un riavvicinamento del tutto inaspettato anche se, per ora nessuno dei due ha smentito o confermato l’indiscrezione uscita sui social.

Valeria Liberati durante i giorni passati però, ha deciso di fare un gesto inaspettato che, le ricorderà per sempre la sua partecipazione a Temptation Island. La ex fidanzata di Ciavy infatti, ha deciso di tatuarsi il logo del programma sul braccio. Così da ricordarsi per sempre quanto il programma l’abbia cambiata completamente dandole la possibilità di capire cosa realmente vuole dalla vita.