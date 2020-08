Calciomercato Fiorentina – Milenkovic può restare – Assalto a Milik – Paquetà lontano

Il calciomercato Fiorentina ogni giorno ha nuovi sviluppi a volte anche molto sorprendenti come quello delle ultime ore che vede ora Milenkovic vicino al rinnovo, visto che Milan e Inter non soddisfano le richieste di Commisso.

Perchè Milenkovic può rinnovare

Proprio quando sembrava essere sul piede di partenza, Nikola Milenkovic adesso potrebbe invece restare a Firenze e anche rinnovare il contratto, questo perchè le offerte di Milan e Inter sono molto distanti dalla richiesta di 40 milioni fatta da Commisso e anche perchè il tempo stringe per trovare un degno sostituto del serbo, che in fin dei conti non ha mai chiesto la cessione. Nei prossimi giorni quindi, se nessuna società si farà avanti con un’offerta adeguata si inizierà a parlare di rinnovo con l’entourage del calciatore e tra i più felici ci sarà sicuramente mister Iachini che stravede per Milenkovic.

Altra pista in attacco: Milik

Senza sosta continua la ricerca di una prima punta e dopo il sondaggio di ieri con l’Herta per Piatek, nelle ultime ore la Fiorentina sta pensando al polacco del Napoli Milik, il quale era destinato alla Juve di Sarri, ma con l’esonero del tecnico non rientra più nei piani dei bianconeri ne tantomeno in quelli del Napoli che ormai lo ha scaricato. Questo ha suscitato l’interessa della Fiorentina, ma per aggiudicarsi il calciatore ci vorranno almeno 40 milioni, una cifra sotto la quale De Laurentiis nemmeno si siederà al tavolo per aprire una trattativa.

Paquetà si allontana

Il brasiliano del Milan Paquetà continua a piacere a Beppe Iachini, ma la società non considera il suo valore pari a quello di Milenkovic come vorrebbe il Milan e per questo il talentuoso brasiliano si sta allontanando ogni giorno di più dall’approdo in viola, anche perchè con l’arrivo di Amrabat e la conferma di Castrovilli sarebbe difficile l’inserimento di Paquetà nel centrocampo.

Cutrone verso il Genoa?

La Fiorentina ha ormai scaricato Cutrone che dal suo arrivo ha realizzato solo 4 reti, un bottino troppo magro per considerare l’ipotesi di riscatto fissato a 18 milioni dal Wolverhampton. I viola hanno in prestito l’attaccante per 18 mesi ma potrebbero decidere di ridarlo agli inglesi già da subito, in quel caso Cutrone potrebbe ritornare subito in Italia per vestire la maglia del Genoa.