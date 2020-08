Calciomercato Inter – Smalling ultima idea per la difesa – Piace Bonazzoli

Calciomercato Inter che non riposa nemmeno il giorno della partita di Europa League contro il Leverkusen, infatti gli uomini di mercato continuano a lavorare su più fronti per cercare le giuste pedine da inserire in rosa il prossimo anno.

Smalling l’ultima idea per la difesa

Chris Smalling ha da pochi giorni chiuso la sua avventura alla Roma che ha deciso di non riscattarlo dal Manchester United, perchè ritenuta troppo alta la richiesta del club inglese e quindi il calciatore è ritornato in Inghilterra, ma molto difficilmente vi resterà perchè non rientra nei piani del tecnico norvegese Solskjaer.

L’Inter, che sta trovando diverse difficoltà per arrivare a Milenkovic della Fiorentina, ci sta pensando anche grazie ai buoni rapporti con i Red Devils dopo gli affari Sanchez e Lukaku.

La richiesta dello United è la stessa presentata alla Roma e cioè 20 milioni + 5 bonus, ma i nerazzurri sono convinti di riuscire a strappare un sconto sul prezzo per assicurarsi un difensore che molto bene quest’anno ha fatto in Italia.

Piace Bonazzoli: una pista da seguire

L’exploit di fine stagione di Federico Bonazzoli, non è passato inosservato alla società nerazzurra che sembra pronta ad investire sull’attaccante classe ’97, che ha il contratto in scadenza nel 2021.

La Sampdoria vuole trattenerlo offrendogli il rinnovo, ma molto dipenderà da quanto la società blucerchiata metterà sul piatto, altrimenti la corte dell’Inter potrebbe far breccia nel calciatore che a quel punto può rifiutare il rinnovo mettendo la propria società in difficoltà e scegliere di venderlo per non perderlo poi a parametro zero la prossima stagione.

Dalbert-Biraghi: un prestito da risolvere

Sta per scadere il doppio prestito Dalbert-Biraghi con la Fiorentina e va trovata la giusta soluzione a questo caso. La Fiorentina si terrebbe volentieri Dalbert, mentre l’Inter non è più tanto sicura di confermare Biraghi, nelle prossime settimane si cercherà una soluzione che accontenti tutti.