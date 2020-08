Calciomercato Napoli – Gennaro Gattuso ed il Napoli ancora insieme – Ecco tutti i dettagli

Dopo l’arrivo di Osimhen, che rappresenta l’acquisto più costoso della storia del calcio Napoli, e i rinnovi di due elementi molto utili alla causa azzurra, De Laurentiis decide di programmare il futuro anche dal profilo del tecnico, ossia quel Gennaro Gattuso che subentrato a Carlo Ancelotti a fine 2019, quando la squadra partenopea era in crisi di risultati ed al centro di numerose proteste, dovute ad uno spogliatoio in subbuglio.

Ringhio ha convinto

Partito con qualche difficoltà, l’allenatore calabrese è riuscito gradualmente a ricompattare il gruppo azzurro, ritrovando brillantezza difensiva e diversi risultati utili consecutivi che hanno permesso al Napoli di risalire la classifica nonostante alcune sconfitte iniziali.

Con abnegazione e una ritrovata compattezza difensiva, il Napoli è andato avanti in Coppa Italia eliminando Perugia, Lazio, Inter nel doppio confronto (0-1 a Milano e 1-1 al San Paolo), e vincendo il trofeo sconfiggendo la Juventus ai calci di rigore, che ha permesso agli azzurri di raddrizzare una stagione non positiva e piuttosto anomala.

L’intenzione del patron è quella di continuare con l’ex centrocampista in panchina e nonostante qualche lieve intoppo le parti proseguiranno assieme.

Triennale in vista

Come riportato da SportItalia, De Laurentiis e l’allenatore del Napoli hanno avuto un incontro a Capri che è servito anche per mettere le basi in vista della prossima stagione: il contratto sarebbe scaduto nel 2021 ma le parti hanno raggiunto senza particolare difficoltà un nuovo accordo, che significa contratto fino al 2023 e stipendio da 1,6 milioni annui e con una certa libertà da ambo le parti di poter ridiscutere diversi aspetti della gestione.

In ambito mercato, sempre secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Gattuso avrebbe chiesto 4 rinforzi per ritornare ad essere competitivi ad alti livelli, confermando gran parte della rosa, forte anche dell’acquisto di Osimhen. In questa settimana il tutto verrà messo nero su bianco e verrà quindi ufficialmente annunciato dalla società.