F1 News – RedBull rientra in corsa per il mondiale?

Il Gran Premio del 70° Anniversario, andato in scena su un tracciato traboccante di storia quale Silverstone, ha regalato non poche sorprese agli appassionati. Max Verstappen ha conquistato il nono successo in carriera, continuando a suscitare emozioni ogni volta che sale sul gradino più alto del podio. L’olandese infatti ha inaspettatamente interrotto il dominio incontrastato delle Mercedes in questo inizio di stagione, issandosi allo stesso tempo in seconda posizione nella classifica di campionato.

Il trionfo della Red Bull è stato frutto di un’eccellente capacità di gestione gomme della RB16, all’interno di una gara in cui tutti sono andati in difficoltà con gli pneumatici. A testimonianza della bontà della vettura sulla lunga distanza vi è anche la rimonta di Alexander Albon, che dopo le difficoltà in qualifica e una prima sosta avventatamente anticipata, è riuscito a risalire fino alla quinta posizione.

I tecnici della scuderia di Milton Keynes sembrano aver compreso come far funzionare al meglio le mescole, in contrasto con le prime gare stagionali in cui la RB16 non aveva espresso le stesse prestazioni del 2019 sul fronte della gestione gomme. La grande quantità di aggiornamenti provati sulla vettura sin dall’evento inaugurale in Austria evidenzia ancor di più il grande lavoro svolto dal team per riuscire a sfruttare al meglio il potenziale della vettura.

Proprio dal fronte degli aggiornamenti arrivano ulteriori buone notizie per la Red Bull. Dopo che le prime evoluzioni a fondo ed ala anteriore sono state scartate, in quanto non rispecchiavano le previsioni delle simulazioni, l’ultima specifica dell’alettone all’avantreno è stata invece confermata. Il componente aveva debuttato nel primo fine settimana a Silverstone ma, contrariamente a quanto accaduto con i precedenti aggiornamenti, è stato confermato anche per il trionfale weekend successivo.

La ritrovata correlazione tra i dati in pista e quelli della galleria del vento costituisce nuova linfa per la squadra anglo-austriaca, che potrà così continuare con costanza il processo di evoluzione della RB16. La speranza è quella di riuscire a mettere pressione alla Mercedes nella restante parte di campionato, per poi ricucire il divario prestazionale in vista della prossima stagione, in cui si correrà con le stesse monoposto attuali.

Contrariamente ai rivali della Red Bull invece, il team campione del mondo non ha apportato alcun cambiamento significativo alla vettura dopo il debutto in Austria, evidenziando quindi una minore reattività nel processo evolutivo della monoposto. Tuttavia, non è da escludere che in Mercedes, forti della propria superiorità emersa in questo inizio di stagione, abbiano optato per concentrarsi sul massiccio pacchetto di aggiornamenti che si renderà necessario nel 2021, per reagire al ridimensionamento del fondo vettura imposto dal prossimo regolamento tecnico.

Mercedes in difficoltà

Andando ad analizzare quanto accaduto in gara, entrambe le W11 hanno sofferto il forte degrado degli pneumatici, alla stregua di molte altre vetture ad eccezione della Red Bull. Ad andare particolarmente in crisi è stata la gomma posteriore sinistra, completamente erosa dal blistering. Il fenomeno contrasta con gli episodi del week-end precedente, quando il blistering è invece occorso sulla ruota anteriore destra, mentre quella complessivamente più sollecitata è stata l’anteriore sinistra.

Il Gran Premio del 70° Anniversario si è disputato con uno step più morbido nella gamma di pneumatici portati dalla Pirelli. La gomma più utilizzata in gara però è stata la hard, che corrisponde alla mescola media impiegata appena sette giorni prima sulla stessa pista, senza presentare le stesse criticità. Appare difficile quindi poter imputare le difficoltà in gara della Mercedes unicamente alla differente scelta di mescole della Pirelli.

La seconda gara sul tracciato inglese infatti è stata condizionata dalle condizioni ambientali leggermente differenti, ma soprattutto dalle pressioni minime di gonfiaggio più alte.

Proprio le pressioni maggiori hanno favorito l’innesco dei fenomeni di blistering e hanno costretto le squadre a rivedere le proprie scelte di assetto. Con il bilanciamento delle vetture modificato, le gomme posteriori sono così andate maggiormente in crisi rispetto a quelle anteriori, rovesciando quanto visto solo sette giorni prima.

È bene ricordare anche che a inizio stagione la Mercedes è stata costretta dalla FIA attraverso una direttiva tecnica a modificare il disegno delle prese d’aria dei freni al retrotreno, chiudendo lo sfogo superiore che avrebbe avuto il compito di aiutare a contenere le temperature degli pneumatici, un espediente che sarebbe stato di grande aiuto a Silverstone.

La stessa Mercedes inoltre aveva già sofferto di due cedimenti nei giri finali del Gran Premio del Regno Unito, frutto della grande usura delle coperture. L’enorme quantità di carico aerodinamico della W11 infatti si è rivelata essere un’arma a doppio taglio, dal momento che i vantaggi nella prestazione sul giro secco comportano anche delle forze verticali e laterali elevate sulle gomme, mettendole a dura prova.

Nel proseguimento di campionato, il Mugello appare come l’unica pista in grado potenzialmente di avvicinare o addirittura di superare i carichi verticali e laterali sugli pneumatici sperimentati a Silverstone. La Pirelli potrebbe decidere quindi di innalzare nuovamente le pressioni di gonfiaggio, andando potenzialmente a ricreare gli scenari visti domenica.

Lo stesso punto interrogativo inoltre aleggia sul 2021. La riduzione del fondo vettura imposta dal nuovo regolamento tecnico avrà come effetto immediato quello di ridurre il carico aerodinamico delle monoposto. D’altra parte, alle squadre rimarranno comunque margini di intervento, per cui non è da escludersi che, attraverso il processo evolutivo, le vetture arrivino addirittura ad aumentare la deportanza rispetto ai valori attuali. Anche in quel caso alla Pirelli non rimarrebbe scelta se non aumentare le pressioni minime, riproponendo una situazione che, allo stato attuale, sembra vedere la Red Bull più a proprio agio della Mercedes.

Il ridimensionamento del fondo richiederà anche una radicale rivisitazione della filosofia aerodinamica delle vetture, introducendo quindi una significativa variabile nelle gerarchie prestazionali tra i team. Questo, unito all’incognita gomme e all’intenso lavoro di aggiornamento mostrato dalla Red Bull, consentono di sperare in un campionato 2021 aperto ad una lotta tra la Mercedes e il team di Milton-Keynes, in attesa della storica rivoluzione del 2022.