Frasi del buongiorno. Ci avviciniamo verso la metà del mese d’agosto, siamo nel pieno dell’estate virgola e la maggior parte delle persone sono in vacanza. La scelta di inviare un messaggio di Buongiorno ad un amico o una persona cara potrebbe essere l’input per potere anche organizzare qualcosa in compagnia.

Per coloro che invece continueranno a lavorare poiché, a causa del lock down molti non avranno possibilità di avere vacanze, è un modo per sentirsi anche meno soli. Se non trovi le parole giuste per esprimere il sentimento di vicinanza ad una persona cara, qui abbiamo raccolto una serie di frasi che ti consentiranno di avere un messaggio già pronto da spedire punto potrei utilizzare questa soluzione anche come pubblicazione sui social per poter condividere i tuoi pensieri.

Frasi del Buongiorno – lunedì – 10 agosto