Giulia Cavaglià amore finito | Messaggi subliminali per Francesco Sole | Video

Giulia Cavaglià confessa il suo amore finito per il giovane scrittore tramite una canzone che, sembra aver detto tutto quello che realmente la ex tronista prova per lui. La grande storia d’amore che sembrava voler diventare sempre più importante tanto da pensare alla convivenza, sembra ormai terminata per cause che ancora entrambi non hanno voluto rivelare.

Francesco Sole infatti, si sta godendo la sua serena vacanza a Forte Dei Marmi mentre la sua presunta fidanzata si starebbe divertendo insieme ad Angela Nasti per il suo compleanno. Una relazione che ormai sembra arrivata agli sgoccioli a causa di fatti che nessuno dei due vuole realmente raccontare.

Entrambi però, da diverse settimane sembrano lanciarsi dei messaggi subliminali che, sarebbero pensare a un vero e proprio botta e risposta. Di cosa stiamo parlando?

Giulia Cavaglià amore finito

La ex tronista di Uomini e Donne era convinta di aver trovato una persona che, finalmente non l’avrebbe fatta soffrire. La loro relazione infatti, sembrava andare a gonfie vele soprattutto durante l’ultimo periodo che, in realtà non è andato poi come i fan pensavano.

Da diverse settimane infatti, entrambi stanno facendo le loro ferie lontani l’uno dall’altro ma continuando a lanciarsi frecciatine che, sembrano lasciar intendere una chiusura completa. Quali sono state le ultime parole di Giulia?

Ex tronista conferma la fine della storia con Francesco

Giulia Cavaglià durante la giornata di oggi, non si è tirata indietro dal lanciare un ennesimo e forte messaggio nei confronti del suo ormai ex fidanzato Francesco Sole. Lo scrittore infatti, più volte ha caricato nelle sue storie Instagram alcune frasi motivazionali ma soprattutto alcune frasi che, facevano intendere la sua poca voglia di rincorrere Giulia e i suoi sentimenti.

Durante la giornata di oggi però, Giulia Cavaglià ha deciso di mettere una storia Instagram che lascia intendere la fine della sua storia d’amore con Francesco Sole. La ex tronista di Uomini e Donne che, per diversi mesi ha lodato e sbandierato il suo grandissimo amore per lo scrittore, ha caricato una storia Instagram lasciando tutti i fan senza parole.

La Cavaglià infatti, ha caricato una canzone dal titolo “Troppo Tempo” pubblicando proprio il pezzo nel quale si capire l’amore finito nei confronti dello scrittore. La loro relazione sembra ormai a un punto di non ritorno anche se, nessuno dei due sembra avere il coraggio di confessarlo ai propri fan.