Inter – Leverkusen – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Inter – Leverkusen daranno vita tra poco alla sfida in partita secca per i quarti di finale di Europa League. C’è molto in gioco per i nerazzurri che ambiscono a vincere il trofeo, ma non potranno sottovalutare un avversario insidioso come quello tedesco.

Inter – Leverkusen: Ultime dai campi

Conte potrebbe confermare l’undici che ha ben figurato contro il Getafe: nuova esclusione per Eriksen, pronto a subentrare dalla panchina nel corso del match. Assente anche Skriniar: Godin in pole per giocare con De Vrij e Bastoni. Lukaku e Lautaro in attacco.

Bosz senza lo squalificato Aranguiz: a sostituirlo sarà Demirbay, che rientra a sua volta dalla squalifica. Havertz pericolo numero uno per la difesa nerazzurra: agirà da prima punta come nelle ultime di Bundesliga. A supportarlo sulle fasce Diaby e Bailey.

Inter – Leverkusen: Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger, Palacios; Bailey, Havertz, Diaby.