Jeans o abito da sera? Cosa prediligono le donne dello Zodiaco

Jeans e abito da sera. Ovvero sportivo o elegante, trendy o glamour. Entrambi gli stili hanno una loro profonda motivazione e appropriatezza, a seconda dei momenti e anche dell’umore delle donne nelle loro serate fuori.

Il bello della moda, poi, oggi, è quello di essere estremamente flessibile. Si può essere chic con un paio di jeans, i tacchi a spillo e la blusa di seta, e sportive con un abito da sera alleggerito dalle sneakers e una borsetta spiritosa. Vediamo cosa scelgono i 12 segni nella lor versione femminile.

1)Ariete

Jeans, senza dubbio. Ma con i tacchi a spillo e la giacca, i capelli tirati su e un trucco perfetto. La donna ariete punta a dare un’immagine sicura di sé, come è lei nella realtà.

2)Toro

Un abito da sera, dalla linea morbida. Non ama le linee attillate e non indosserebbe mai un abito a sirena, che metta in risalto le forme. E’ una donna sobria, ma elegante. E ama i dettagli, come un foulard di seta che sottolinei con discrezione la linea delle spalle.

3)Gemelli

Abito da sera corto con coda. La donna Gemelli è tendenzialmente esuberante, ama essere leggera e scherzare con il proprio corpo e con gli altri. Sexy, ma con una nota di sportività che nel suo outfit non manca mai. Da qui la pochette con le borchie.

4)Cancro

Abito da sera, di raso rosso, morbido ma sensuale, con scollo a forma di cuore e corpetto plissettato. La donna del cancro ama sedurre, ma con eleganza. Perché la classe non è acqua.

5)Leone

Jeans. Con sneakers e megafelpa da passeggio. La donna del leone ama la comodità, che si coniughi perfettamente anche con lo stile, però. Perché i colori sono perfettamente abbinati. L’aspetto è fresco. Il trucco, leggero, è perfetto.

6)Vergine

Jeans con ballerine, blusa di seta morbida, occhiali da sole a goccia, borsa di grandi dimensioni per la sua praticità. La donna del segno è elegante anche in tuta, è un tutt’uno con il glamour e con la moda. Trucco leggero e rossetto rosso. Come lo smalto.

7)Bilancia

Abito da sera lungo, a sirena, con corpetto di pizzo. La donna della Bilancia è la personificazione dello stile, dell’eleganza, della classe, dell’armonia di forme e colori. La scarpa è con il tacco, il rossetto è chiaro e lucido, l’eyeliner nero sottolinea con stile il taglio degli occhi.

8)Scorpione

Jeans e t-shirt, con poco trucco ma con il dettaglio originale, come la borsetta all’ultima moda, la scarpa decorata in modo insolito, i capelli colorato di un elegante blu. Come le unghie.

9)Sagittario

Abito da sera. Stile chic per un segno di fuoco che non teme di mettersi in mostra. Scarpe e pochette rigorosamente abbinate, capigliatura in ordine, all’ultima moda.

10)Capricorno

Jeans e camicia bianca, semplice, con mocassini scamosciati, shopping bag comoda. Lo stile è vagamente androgino e suggerisce stile, rigore, serietà.

11)Acquario

Jeans e t-shirt. La donna del segno privilegia l’abbigliamento comodo e pratico, essendo restia a farsi incatenare da cliché di alcun tipo. Ma, se necessario, è pronta a tirare fuori il top di pizzo con la gonna lunga e le scarpe tacco 12.

12)Pesci

Abito da sera, possibilmente un pezzo unico. Perché l’eleganza non è veramente tale se non è anche originale. Scarpe con tacco alto. Rigorosamente griffate.