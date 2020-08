Manchester UTD – FC Copenhagen – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi 10 agosto 2020 alle ore 21:00 il Manchester United affronta l’FC Copenhagen nei quarti di finale di UEFA Europa League in campo neutro allo stadio RheinEnergieStadion di Colonia.

I red devils di Solskjaer sono i grandi favoriti, imbattuti da 14 partite nelle fasi a eliminazione diretta, ma sarà una partita nella quale non bisognerà sbagliare l’approccio per evitare sorprese sgradevoli.

Attenzione ai danesi che hanno eliminato il Basaksehir ribaltando il risultato dell’andata con un secco 3-0 dimostrando che i ragazzi di Solbakken sono un osso duro e la gara unica potrebbe dargli una mano.

Manchester UDT – FC Copenhagen – Probabili formazioni

Manchester Utd (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Copenhagen (4-4-1-1): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson; Falk, Mudrazija, Zeca, Biel; Wind; Santos.

Manchester UDT – FC Copenhagen – Pronostico

Manchester United largamente favorito dal punto di vista tecnico ma in una partita secca senza pubblico e con il Copenhagen dura a mollare, tutto può succedere. Le quote sulla vittoria dei red devils non sono eccezionali e il Copenaghen è una squadra che in questa edizione dell’Europa League raramente è stata prolifica perciò si può ipotizzare la combo Manchester United + No Gol.

Manchester UDT – FC Copenhagen – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Manchester United-Copenhagen di Europa League con calcio d’inizio alle ore 21:00 verrà trasmessa in diretta su SKY e SKY SPORT (canale 253 satellite) mentre per gli abbonati SKY potrà essere vista anche in diretta streaming tramite app SKY GO.