Ricetta carciofi fritti: ingredienti, preparazione e consigli

Se vi piacciono i carciofi dovete assolutamente preparare e assaggiare i carciofi fritti, è questa la ricetta che vi proponiamo oggi. Potete servire i vostri carciofi o come contorno, oppure anche come antipasto o aperitivo, magari accompagnati da una birra fredda o un calice di vino, se siete in compagnia farete felici tutti i vostri ospiti. I carciofi fritti si preparano in poco tempo, vediamo cosa ci occorre e come si preparano.

Carciofi fritti – Ingredienti

Carciofi (circa 520 g da pulire) 4

Olio di semi per friggere q.b.

Acqua q.b.

Limoni 1

Per la pastella:

Farina 00 250 g

Birra rossa 330 g

Lievito istantaneo per preparazioni salate 5 g

Tuorli 1

Sale fino 1 cucchiaino

Carciofi fritti – Preparazione

Per preparare i carciofi pastellati e fritti iniziate dalla pulizia dei carciofi. Eliminate le foglie più esterne fino ad arrivare a quelle più tenere: fate attenzione alle spunte, aiutatevi con un canovaccio. Dopodiché sbucciate il gambo e la base del carciofo e tagliate nettamente le punte. Dividete a metà ed eliminate la barbetta centrale.

Man mano immergete i carciofi in acqua e limone per non farli annerire.

Passate alla pastella: in una ciotola versate il tuorlo, il sale, il lievito istantaneo per preparazioni salate e la farina.

Poi versate la birra rossa e mescolate delicatamente con una frusta evitando la formazione di grumi. Dovrete ottenere una pastella liscia. A questo punto in un tegame capiente scaldate l’olio a 160°.

Scolate i carciofi dall’acqua acidulata e asciugateli per bene. Sfogliateli delicatamente e poi immergeteli nella pastella con delle pinze o una forchetta.

Scolate l’accesso di pastella e tuffate nell’olio a temperatura, un paio di pezzi alla volta. In circa 5 minuti i carciofi saranno cotti, scolateli su carta assorbente e proseguite con la cottura di tutti gli altri. Ecco pronti i vostri carciofi fritti.

Carciofi fritti – Consigli utili

Potete servire i vostri carciofi fritti anche con delle salsine, per renderli ancora più gustosi e particolari.

La pastella si può preparare in anticipo, però aggiungere il lievito solo prima di immergere i carciofi.