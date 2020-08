Ricetta grigliata di carne: ingredienti, preparazione e consigli

La grigliata di carne è un secondo piatto che si prepara in tutte le regioni italiane e ancor più in generale, si prepara in ogni parte del mondo, magari variano le tipologie di carne, ma il risultato è sempre garantito, specialmente per gli amanti della carne. Un piatto ottimo da preparare per una cena in compagnia, si prepara al momento, si mangia ancora calda ed è veramente gustosissima.

Grigliata di carne – Ingredienti

Costine di maiale 800 g

Salamella 300 g

Maiale braciole 500 g

Luganega 400 g

Maiale (4 spiedini) 600 g

Per la marinatura di braciole e costine:

Olio extravergine d’oliva 50 g

Sale fino 10 g

Rosmarino q.b.

Pepe nero in grani 10

Pepe nero 1 pizzico

Per la marinatura degli spiedini:

Olio extravergine d’oliva 20 g

Sale fino 4 g

Rosmarino q.b.

Pepe nero 1 pizzico

Pepe nero in grani 5

Grigliata di carne – Preparazione

Per preparare la grigliata di carne, come prima cosa occupatevi della marinatura della carne. Tritate il rosmarino e dividetelo in due parti. Ponete la braciole in una pirofila, aggiungete metà del rosmarino, l’olio, il sale e il pepe macinato. Massaggiate delicatamente la carne per farla insaporire e tenetela da parte.

Ponete le costine in un’altra pirofila e ripetete la stessa operazione, ovvero aggiungete il rosmarino rimasto, l’olio, il sale e il pepe nero macinato. Massaggiate anche le costine con le mani.

Per comodità posizionate le braciole sopra le costine, aggiungete i grani di pepe nero, coprite con la pellicola trasparente e lasciate marinare la carne in frigorifero per 8-10 ore.

Trascorse circa 6 ore dedicatevi alla marinatura degli spiedini, questi necessiteranno infatti di un tempo di marinatura minore data la presenza delle verdure. Ponete gli spiedini in una pirofila e aggiungete l’olio, il sale, il rosmarino tritato, il pepe nero sia macinato che in grani. Massaggiate gli spiedini con le mani, coprite con la pellicola trasparente e riponete in frigorifero a marinare per 2 ore.

Trascorso il tempo di marinatura iniziate a cuocere le costine. Ponetele quindi su una griglia rovente, lasciatele rosolare e giratele, quindi continuate a cuocerle, girandole di tanto in tanto. In tutto saranno necessari 20 minuti di cottura. Una volta cotte posizionatele su un piatto e copritele con la carta argentata.

A questo punto ponete le braciole sulla griglia e cuocetele per circa 15 minuti, girandole a metà cottura. Una volta cotte adagiate le braciole nello stesso piatto delle costine e coprite nuovamente con la carta argentata. Se la vostra griglia è sufficientemente grande potete cuocere insieme costine e braciole, prestando attenzione ai tempi di cottura leggermente diversi.

Una volta cotte le braciole, dedicatevi alla cottura degli spiedini. Adagiate anche questi sulla griglia e cuoceteli circa 3-4 minuti per lato, rosolandoli su tutti e 4 i lati. In tutto saranno necessari circa 15 minuti di cottura. Una volta cotti adagiateli su un vassoio e coprite anche questi con la carta argentata.

Nel frattempo che gli spiedini cuociono prendete la salamella e tagliatela a metà ma senza separarla completamente, quindi apritela a mò di libro. Prendete anche la salsiccia luganega e giratela su se stessa facendo un giro e mezzo, tagliate la parte restante e fermate la vostra chiocciola di salsiccia con degli stecchini.

Adagiate entrambi i tipi di salsiccia sulla griglia rovente e cuocete la salamella 4-5 minuti per lato, mentre per la luganega saranno sufficienti 3-4 minuti per lato. Una volta cotte le salsicce, posizionate il tutto in una pirofila, scaldate gli altri tipi di carne e servite subito la vostra grigliata di carne.

Grigliata di carne – Consigli utili

La grigliata di carne va servita appena cotta. Si sconsiglia la conservazione.

Profumate la carne con altre spezie, tipo paprika o origano al momento della marinatura! Al momento di girare la carne in cottura prestate attenzione a non bucarla in modo da non fuoriuscire i liquidi ed ottenere una carne morbida