Antonella Elia protetta da Mediaset | Accuse pesanti al GF Vip | Video

Antonella Elia durante la giornata di ieri riceve un’accusa pesantissima da parte del marito di Fernanda Lessa il quale, accusa Alfonso Signorini e Mediaset di aver protetto la ex gieffina.

Durante questi ultimi giorni è emersa l’indiscrezione che, Antonella Elia affiancherà Pupo come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, scatenando la felicità di moltissimi spettatori ma anche l’ira di molti altri. A parlare per primo accusando Antonella Elia e l’intero palinsesto Mediaset è stato proprio il marito di Fernanda Lessa. Lessa infatti è l’acerrima nemica della ex gieffina durante la loro permanenza all’interno della casa del GF Vip.

Il marito di Fernanda si è così scagliato contro Alfonso Signorini accusando con parole molto pesanti il programma. Le critiche erano però rivolte anche a Antonella Elia ma soprattutto al programma che l’avrebbe protetta da tutte le figure pessime fatte. Quali sono state le sue parole?

Antonella Elia protetta da Mediaset

La sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo compagno Pietro Delle Piane ha portato nei confronti della ex gieffina commenti positivi ma soprattutto negativi. Ci sono infatti, tantissimi utenti sui social che credono che Pietro e Antonella abbiano seguito un copione all’interno del programma. Così da risultare poco veri ma soprattutto esageratamente teatrali.

Già all’interno del Grande Fratello Vip della scorsa edizione Antonella Elia non aveva attirato il pubblico per la sua simpatia. Bensì per alcune parole e gesti esagerati, per poi finire con lo scoop creato dal suo stesso compagno Pietro. L’attore infatti, era stato avvistato con la sua ex fidanzata proprio quanto Antonella si trovava all’interno di un reality, attirando tutta la visibilità su di lei e sul presunto tradimento.

Alfonso Signorini accuse pesanti

Non appena è uscita da dichiarazione che vede Antonella Elia come opinionista insieme a pupo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, i social si sono scatenati positivamente ma anche negativamente. A parlare per primo sul suo profilo Instagram è stato il marito di Fernanda Lessa che ha rilasciato tantissime accuse pesanti.

Secondo lui infatti, Antonella Elia viene protetta da Mediaset e Alfonso Signorini per cui, qualsiasi sbaglio o parola di troppo viene mascherata per portare sempre in alto la ex gieffina. Delle parole molto pesanti che non hanno ancora ricevuto una smentita o almeno una risposta, cosa dirà la diretta interessata?