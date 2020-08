Calciomercato Atalanta – Rinforzi per la retroguardia nerazzurra

In casa nerazzurra si pensa prima alla gara di Champions e poi alle trattative di mercato ma nonostante tutto ci sono strade per rinforzare il reparto difensivo di mister Gasperini.

La Dea ha nel mirino il difensore esterno del Torino Armando Izzo valutato dal presidente Cairo 25 milioni di euro.

Per una trattativa così importante i bergamaschi attendo prima la fine della stagione, che ci si augura termini il più tardi possibile, per poi intavolare delle vere e proprie trattative. Per il momento si sta sondando il terreno per un’eventuale trattativa successiva.



Inoltre potrebbe arrivare dalla Turchia un altro rinforzo per il reparto difensivo direttamente dal Fenerbahce.

Il club bergamasco starebbe pensando al giovane difensore centrale Okan Turp, classe 2000, del Fenerbahce.