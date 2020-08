Calciomercato Benevento – Kamil Glik è ufficiale: ecco i dettagli

Ottimo rinforzo per la difesa del Benevento: Kamil Glik, calciatore messosi in luce in Italia con le maglie di Bari e Torino, e fino a poche ore fa di proprietà del Monaco, ritorna in Italia per vestire la maglia dei sanniti, neopromossi in Serie A.

Il comunicato ufficiale

E’ la stessa società del patron Vigorito ad ufficializzare il tutto con un comnicato, che rende noto anche i dettagli dell’accordo: acquisto a titolo definitivo e contratto fino al 2023.

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023.

Kamil Glik fa il suo ritorno in Italia quattro stagioni dopo l’ultima Serie A con la maglia del Torino. Acquistato nel 2010 dal Palermo, l’anno successivo si trasferisce in Piemonte dove, dal 2011 al 2016, colleziona 171 presenze e 13 goal. Il difensore centrale, classe ’88, è sceso in campo 73 volte (5 goal) con la nazionale polacca e 39 volte (3 goal) tra Champions League ed Europa League. In Francia, con il club monegasco, ha vinto nel 2016/2017 una Liga 1 e giunto fino alla semifinale di Champions League persa, poi, nel doppio confronto contro la Juventus di Allegri.