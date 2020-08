Calciomercato Juventus – La Juventus di Pirlo potrebbe ruotare tutta intorno ad Isco: il fantasista spagnolo del Real Madrid venne designato dall’attuale tecnico della Juventus come il calciatore ideale per innescare Cristiano Ronaldo e provare a portare la Champions a Torino. Da qualche ora i rumors rimbalzano e sembra che la Juve possa provare a fare un tentativo per portare il calciatore nella rosa bianconera.

Calciomercato Juventus – Tutto su Isco, il pallino di Pirlo

Siamo ancora a livello di indiscrezioni, ma che Isco piaccia sia a Paratici che a Pirlo non è un mistero. Entrambi in passato si sono espressi molto positivamente sul giocatore che, nonostante talento e classe, non è mai stato titolare fisso in un Real Madrid molto offensivo e che necessita di equilibrio a centrocampo. Il giocatore potrebbe essere acquistabile, ma serve un’offerta decisamente importante per convincere il Real, che lo valuta sopra i 100 milioni di Euro.

Per questo la chiave del trasferimento potrebbe essere l’inserimento nell’operazione di una contropartita molto importante. La Juventus avrebbe intenzione di valutare la cessione di Ramsey al Real Madrid per provare a prendere Isco, mentre dalla Spagna emerge che il giocatore che interessa ai blancos sia Dybala, e che la società madrilena potrebbe a propria volta fare un’offerta per l’argentino che veda la possibilità per la Juventus di prendere Isco in cambio. Una prospettiva che non convince completamente la società bianconera, quella di lasciar partire Dybala, pur se in cambio dovesse arrivare il trequartista spagnolo. La trattativa potrebbe prendere maggior consistenza qualora dovessero arrivare nelle prossime ore le cessioni o rescissioni di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Ultimata, invece, la cessione di Matuidi all’Inter Miami.