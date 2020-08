F1 News – Williams: Roy Nissany debutterà in F1 durante le prove libere del GP di Spagna

Roy Nissany prenderà ufficialmente parte per la prima volta ad un weekend di gara questa settimana a Barcellona. Il pilota israeliano, attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con la Trident, sarà al volante della Williams durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, prendendo il posto di George Russell. Come da contratto, inoltre, per tutto il fine settimana catalano le due FW43 porteranno in pista il logo Israel Start-Up.

“Sono molto ansioso di salire in macchina a Barcellona – ha dichiarato Nissany – Guidare per la prima volta una sessione di prove libere è un grande passo per ogni pilota, ma per me rappresenta anche una conquista nazionale e porterò con orgoglio la bandiera israeliana. Mi sono preparato a fondo con la squadra e credo che possiamo imparare molto in pista”.

Il Gran Premio di Spagna rappresenta un’altra occasione per la scuderia di Grove di inseguire il primo punto in campionato. Il passo in qualifica sembra essere piuttosto competitivo, ma bisognerà lavorare molto sul ritmo in gara.

“Credo che abbiamo imparato molto come squadra in due Gran Premi molto diversi tra di loro a Silverstone, uno freddo con le gomme dure e l’altro caldo con le gomme morbide – ha spiegato Russell – Questa settimana a Barcellona sarà davvero difficile, visto che di solito ci gareggiamo a maggio. Tuttavia, sono entusiasta di tornare subito a guidare e spero di riuscire a mettere in piedi un altro buon sabato, ma questa volta concentrati a fare lo stesso lavoro domenica”.

“Non vedo l’ora di disputare l’ultima gara della seconda tripletta, perché ho la sensazione di aver guadagnato costantemente sul passo gara – ha aggiunto Latifi – Devo però riuscire a mettere insieme un bel giro in qualifica. Penso che Barcellona sarà una bella pista per solidificare e vedere le prestazioni della vettura rispetto ai nostri diretti concorrenti. È una pista che è un punto di riferimento per la Formula 1, perché ha un po’ di tutto, e sono fiducioso che andremo bene”.